Internação de Léo Batista, pronunciamento de José Mayer e fim do casamento de Pitty marcam semana

Os últimos sete dias foram agitados no mundo dos famosos; confira a seguir os destaques da semana!

A semana foi marcante no mundo dos famosos. A CARAS Brasil reuniu os principais fatos dos últimos sete dias, e entre eles estão a internação do jornalista Léo Batista (92), o pronunciamento do ator José Mayer (75) após rumores de ter sido convidado para fazer uma participação especial na próxima novela de Aguinaldo Silva (81) e o fim do casamento da cantora Pitty (47) após 17 anos. Confira o resumo a seguir!

PERRENGUE DE FERNANDA TORRES

A atriz Fernanda Torres (59) foi entrevistada pelo programa Jimmy Kimmel Live na TV norte-americana e contou uma história inusitada que viveu por causa do troféu que ganhou no Globo de Ouro. A estrela revelou que foi parada no aeroporto por causa do tamanho do prêmio e teve que dar explicações para a segurança internacional.

“Nós estávamos aqui em West Hollywood, e foi em uma quarta-feira quando as coisas começaram a ficar estranhas. E então meu marido, de repente, às seis da tarde, veio para o quarto e disse: ‘Eles estão dizendo para evacuar agora’. Então, nós fizemos as malas e partimos”, afirmou. “E eu não tive tempo de entregar o prêmio, que é muito pesado, para o produtor que ia voltar para o Brasil. E agora eu estou carregando isso comigo. E, assim, você pode matar alguém. Eles podem achar que é uma bomba”, completou a artista.

Assim, ela foi parada pela segurança do aeroporto. “Eu tive que ir para Nova York e, claro, fui escolhida para a revista no aeroporto. Um homem do TSA me olhou e disse: ‘O que você tem aqui?’. ‘Bom, é um Globo de Ouro’, respondi. ‘Eu posso ver que é um Globo de Ouro. Pelo quê? Como você ganhou?’. E eu disse: ‘Eu venci na categoria de Melhor Atriz de Drama’”, disse ela, que foi parabenizada pelo fiscal.

Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama - Foto: Getty Images

NEYMAR E A FILHA HELENA

Em entrevista ao ex-jogador de futebol Romário (58), Neymar Jr (32) abriu o coração ao falar sobre os três filhos: Davi Lucca (13), Mavie (1) e Helena (6 meses). De acordo com o atleta do Al-Hilal, sua vida mudou bastante após se tornar pai de menina. Ele explicou ainda que a convivência diária com Mavie o transformou.

O jogador de futebol também falou a respeito de sua relação com Helena, fruto de um affair com a modelo Amanda Kimberlly (31). Segundo o craque brasileiro, apesar de não morar próximo da filha, o contato com a bebê é frequente. "Ser pai de menina é muito bom. Estou curtindo", iniciou.

"Uma não mora comigo, mas falo com ela quase sempre. A outra está comigo o tempo inteiro. [Depois de virar pai de menina] Você fica mais mole, né? Não manda mais em nada também”, brincou Neymar Jr. “Ser pai de menina é uma das coisas mais maravilhosas que tem", completou.

ÔNIBUS DE THIAGO AQUINO É ALVO DE TIROS

O ônibus da equipe do cantor Thiago Aquino (28) foi atingido por tiros na madrugada de sexta-feira, 17, na Bahia. O artista não estava no veículo na hora do incidente, apenas os músicos e produtores eram transportados.

De acordo com o site G1, o ônibus foi alvo de uma tentativa de assalto na estrada. Cerca de 10 homens abordaram o veículo por volta das 3 horas da madrugada. Quando o motorista percebeu que era um assalto, ele acelerou para fugir do local e os criminosos atiraram contra o ônibus.

INTERNAÇÃO DE LÉO BATISTA

Jornalista e locutor esportivo da TV Globo, Léo Batista está internado no Hospital Rios D'or, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com informações do site BNews, o veterano estaria enfrentando complicações após um quadro de trombose.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o quadro de saúde de Léo Batista. Ao Extra, a unidade de saúde declarou que "tem por política não divulgar nenhuma informação sem autorização do paciente ou familiares".

SAMANTHA SCHMUTZ FOGE DE INCÊNDIO

Morando em Los Angeles, a atriz Samantha Schmutz (45) precisou deixar sua casa por causa dos incêndios florestais que atingem a região. Em uma publicação no feed do Instagram, a artista contou que viu o fogo na rua ao lado de seu apartamento e pegou carona com uma vizinha para sair do local, levando apenas o essencial.

"Na quarta-feira, ao sair do mercado avistei esse foco de incêndio na rua ao lado da minha casa, uma movimentação, sirene, polícia fechando a rua... Saí correndo com as compras na mão. Cheguei no meu prédio e as pessoas estavam deixando o lugar. Entrei no meu ap, larguei as compras no chão. O buquê de rosas vermelhas que havia comprado, eu abandonei na pia, peguei a mala que já estava pronta. A pedido da minha mãe nessa mesma manhã (mães sabem de tudo), bati na porta da vizinha, vi que ela também estava deixando o prédio e pedi uma carona, pois eu não tenho carro...", iniciou ela, em seu relato.

PARTO DE CLARA FOI ANTECIPADO

O cantor Zezé Di Camargo (62) se tornou pai de seu quarto fillho. A pequena Clara Lacerda Camargo, que nasceu no dia 25 de dezembro, é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Graciele Lacerda (44). Na terça-feira, 14, o artista contou o que levou a pequena a vir ao mundo antes do previsto.

“O parto era programado, mas ela acabou antecipando seu nascimento porque a mãe estava com a pressão muito alta. Não podia arriscar e precisamos antecipar uns dias. Era para ela nascer no dia 27 e Clara resolveu vir antes para o mundo", disse ele, em entrevista ao GShow.

"A mãe sentiu muitas contrações e os médicos acharam que a criança não poderia correr esse risco. Ela nasceu às 4h51 do dia 25 e tive o privilégio de acompanhar tudo. As circunstâncias e a situação me permitiram isso. Nas outras vezes (do nascimento dos três filhos), não tive esse privilégio", complementou.

Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo e a pequena Clara - Foto: Reprodução/Instagram

SEM CONVITE

O ator José Mayer se pronunciou após rumores de que havia recebido um convite de Aguinaldo Silva para fazer uma participação especial em Três Graças movimentarem os bastidores da TV, na terça-feira, 14. Afastado das novelas desde A Lei do Amor (2016), ele abriu o jogo sobre o assunto e reforçou, em contato com a CARAS Brasil, que não foi convidado para integrar o elenco da próxima trama do autor, que deve estrear no horário das 21h, em 2026.

O artista aproveitou para responder aos rumores envolvendo seu nome. "Lamento a existência desse tipo de jornalismo que publica uma notícia sem procurar confirmar a informação", confessa Mayer, por e-mail. O ator afirma que está afastado da vida pública e feliz por isso.

FIM DO CASAMENTO

A cantora Pitty anunciou o fim do seu casamento com o baterista Daniel Weksler, integrante da banda NX Zero. Na quarta-feira, 15, ela fez um post nas redes sociais para revelar a separação deles e deixou claro que o rompimento foi amigável. A artista mostrou uma foto das mãos deles na grama e falou sobre a decisão de encerrar o casamento.

"A vida e seus ciclos. Um que termina é sempre outro que começa. Por aqui, a decisão de não ser mais um casal traz, juntamente, a escolha de permanecer amigos, parceiros e de transmutar amor em respeito à nossa história e aos desejos de futuro. Sigamos", disse ela. Daniel e Pitty estavam casados desde 2008. Os dois tiveram uma filha juntos, Madalena, de 6 anos.

ATAQUES NA INTERNET

O cantor Gustavo Mioto (27) usou as redes sociais recentemente para fazer um longo desabafo a respeito do fim de seu namoro com a cantora Ana Castela (21). Em seu perfil no X, antigo Twitter, o artista contou que pessoas próximas a ele estão sofrendo ataques devido ao término da relação.

Segundo Gustavo, amigos têm sido acusados de 'incentivar o rompimento com a famosa. "Galera, estou bem triste sabendo de uns aglomerados de 'fãs' ofendendo, e querendo denunciar o perfil de trabalho, de amigos meus, por achismos… chega ser um absurdo eu ter que vir aqui falar que isso passa do ponto", iniciou ele.

Em seguida, o cantor sertanejo ressaltou que o relacionamento entre ele e Ana Castela terminou em comum acordo. "Não acabou por um texto, não acabou por que um amigo deu a ideia. Teve que ser assim, porque não teve outro caminho. E não é você aí do seu telefone, sem viver o que a gente viveu, que vai adivinhar os porquês, e nem entender o que foi sentido. Isso, fui eu que senti. Eu estava lá. Finalizando, deixem a vida seguir. Meus amigos não têm nada a ver", desabafou.

Ana Castela e Gustavo Mioto - Foto: Reprodução / Instagram

'CORPO REAL'

A atriz Paolla Oliveira (42) abriu o coração ao falar sobre a liberdade de poder mostrar o "corpo real" após deixar de lado a pressão estética. A artista, que costuma compartilhar fotos de seu físico nas redes sociais, já sofreu ataques por estar "fora dos padrões".

Em conversa com o Gshow, a famosa contou que já perdeu contratos de trabalhos por "colocar a cara a tapa" e exibir seu corpo como ele realmente é. De acordo com Paolla, ela também deixou de trabalhar com algumas marcas por escolha própria.

"Mais do que perder contratos, deixei ir algumas marcas e produtos que não faziam mais parte da pessoa que eu me tornei e do que não queria mais ajudar a reforçar. Com isso, acho que ganhei força com marcas que já tinham um conceito mais apurado desse feminino", declarou.

LOOKS IGUAIS

O cantor João Gomes (22) celebrou o aniversário de 1 ano do filho, Jorge, na quinta-feira, 16, em um sítio. A festa teve o tema de Circo e contou com decoração impecável. Além disso, pai e filho apareceram com looks iguais.

João e Jorge usaram fantasias de domadores de circo combinando. Inclusive, os dois posaram juntinhos ao chegarem no local da festa no final da tarde. Por sua vez, a esposa do cantor e mãe do bebê, a influencer Ary Mirelle, apareceu com um vestido vermelho rodado.

João Gomes celebra o aniversário do filho, Jorge - Foto: Silvestre / Brazil News

Leia também:Sabrina Sato exibe vídeo oficial do seu casamento com Nicolas Prattes