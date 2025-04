BBB 25: Saiba quanto Daniele Hypolito ganhou no reality show

Quanto a ginasta Daniele Hypolito faturou durante o BBB 25? Ela foi eliminada no domingo, 6, mas não saiu do confinamento com as mãos abanando

A ginasta Daniele Hypolito foi eliminada do BBB 25, da Globo, na noite de domingo, 6, e quase saiu do programa com as mãos abanando. Isso porque ela não ganhou nenhum grande prêmio durante o período no confinamento.

Enquanto esteve na casa do Big Brother, Daniele não venceu provas e não participou de dinâmicas que rendiam grandes valores em dinheiro ou prêmios volumosos . Ela apenas recebeu pequenos prêmios em atividades em grupo com patrocinadores, como R$ 1 mil em uma dinâmica.

Porém, a ex-atleta não saiu do programa de mãos abanando. Isso porque ela teve o valor do cachê por ser uma integrante do camarote. De acordo com o colunista Alessandra Lo-Bianco, Daniele e seu irmão Diego Hypolito embolsaram R$ 120 mil cada um em cachê por irem ao reality show.

Tadeu Schmidt deu 'puxão de orelha' em Daniele Hypolito na eliminação

O apresentador Tadeu Schmidt usou o discurso de eliminação do 13º paredão do BBB 25, da Globo, para dar uma ‘bronca’ em Daniele Hypolito por causa de uma atitude dela na rodada. Ele chamou a atenção dela por ter se oferecido para ir ao paredão e ser eliminada por causa disso. Dani deixou o reality show na noite deste domingo, 6, com 50,37% dos votos ao enfrentar Maike e João Pedro na berlinda.

No discurso, Schmidt deu sua opinião sobre Daniele ter se oferecido para ser a indicação de Maike e Delma - eles tiveram que entrar em consenso para indicar uma pessoa para o paredão como consequência da prova do líder. “Mas, se oferecer para o Paredão não foi exagero, não? De onde vinha a certeza que Diego iria para o Paredão? O "sacrifício" da Dani tirou da Delma o peso de um dilema importantíssimo. A gente quer ver isso no BBB: como as pessoas reagem em momentos dramáticos?”, afirmou ele.

E completou: "Se numa situação do mundo real um gesto como esse costuma ser visto como nobre, aí dentro costuma ser visto como o fim da picada. Diego já foi para vários paredões e está ai firme, construindo vários castelos... E se hoje você saiu, Dani, o Diego vai continuar correndo risco de ir para o Paredão. E pior: sem você por perto". Leia o discurso completo aqui.

