Ela cresceu! Filha de Kaká surge da altura da madrasta em nova foto

Kaká surge com a esposa, Carolina Batista Leite, e a filha Isabella, de 13 anos, em show e a altura da pré-adolescente chama a atenção

O jogador de futebol Kaká fez uma nova aparição com a esposa, Carolina Batista Leite, e uma das filhas, Isabella, de 13 anos, fruto do antigo relacionamento com Carol Celico. Os três foram vistos juntos em um show na cidade de São Paulo no último final de semana e a altura da pré-adolescente chamou a atenção.

Isabella mostrou que já cresceu e está cada dia mais alta. Desta vez, ela surgiu da mesma altura da madrasta, Carolina, ao posar abraçada com o pai.

Além de Isabella, Kaká também é pai de Luca, de 16 anos, Esther, de 4 anos, e Sarah, de 2 anos.

Kaká curte evento com a esposa e a filha - Foto: Brazil News

Aniversário de casamento

O ex-jogador de futebol Kaká foi surpreendido pela esposa, Carol Leite, com uma declaração bastante especial. Por meio das redes sociais, a influenciadora digital compartilhou um texto em celebração ao aniversário de casamento dos dois em dezembro de 2024.

Juntos desde 2016, Kaká e Carol oficializaram a união em 2019, em uma cerimônia realizada na Praia de Itacaré, na Bahia. Em celebração a data especial do casal, comemorada no sábado, 30, a influenciadora resgatou fotos marcantes do casal e destacou o quanto é feliz ao lado do companheiro.

"Hoje comemoramos 5 anos de casados!!! E seguimos construindo e aperfeiçoando nosso amor, sobre o firme fundamento que é Jesus. São muitos momentos juntos, bons e ruins, mas todos importantes para fortalecimento dessa união!!", iniciou Carol Leite na legenda.

"O nosso jeito é maravilhoso! Nossa vida imperfeita é deliciosa! Que venham muitos e muitos anos de amor, amizade, cumplicidade, fidelidade, união e fé. Para sempre juntos, até a eternidade!", completou a influenciadora digital.

Nos comentários, diversos amigos e seguidores deixaram mensagens carinhosas de felicitações ao casal. "Preciosos! Que esse amor seja para a eternidade", disse uma internauta. "Parabéns! Muito amor sempre", desejou outra. "Que vocês sejam muito felizes", falou uma terceira.