Veja a decoração da festa de 1 ano do filho de João Gomes e Ary Mirelle

João Gomes e Ary Mirelle escolhem decoração sofisticada para a festa de 1 ano do filho, Jorge. Veja as fotos!

O cantor João Gomes e a esposa, a influencer Ary Mirelle, celebraram o primeiro aniversário do filho, Jorge, em grande estilo. Os dois reuniram os amigos e familiares em uma festança em um sítio de Camaragibe, Pernambuco, nesta quinta-feira, 16.

O evento teve o tema de Circo e a decoração caprichada chamou a atenção. A família escolheu um cenário que parecia uma tenda circense e enfeitou o local com fotos do crescimento de Jorge. Além disso, a festa contou com um bolo todo colorido com o nome do menino e vários balões de açúcar.

A celebração também teve lembrancinhas sofisticadas para os convidados, como mochilinhas para as crianças e docinhos para os adultos.

Confira as fotos da decoração na galeria abaixo:

Jorge nasceu em parto de emergência

No dia 16 de janeiro de 2024, o bebê Jorge veio ao mundo em um parto de emergência. Na época, Ary Mirelle contou que foi fazer um procedimento para segurar o bebê por mais tempo na barriga, mas os médicos optaram pelo parto cesariana naquele momento.

"Eu tive Jorge com 36 semanas. Eu ia tirar a cerclagem e não era dia de ultrassom completa. Quando chegou lá, eu percebi que [o médico] começou a ver um bocado de coisas. Ele tirou a cerclagem e foi ver Jorge. Foi vendo com mais detalhes, medindo… Mas não era dia de fazer isso, então eu estranhei. Então ele perguntou se o Jorge estava mexendo direitinho e eu falei que não. Ele sempre foi muito inquieto, e ele estava bem paradinho. E [o médico] falou que ele estava entrando em sofrimento. Ele não estava mexendo, o peso dele não estava evoluindo, o percentil estava baixo. Enfim, ele estava entrando em sofrimento e a gente teve que fazer a cesárea de urgência no mesmo dia", disse ela.

E completou: "Eu fiquei desesperada. Depois da clínica, eu vim em casa, arrumei minhas coisas rapidinho, com a cabeça há mil e a gente foi direto para o hospital. Coisa de uma hora. No hospital, a gente nem foi para o quarto, fomos direto arrumar para o centro cirúrgico. Deu tudo certo, graças a Deus. Foi lindo, melhor coisa da minha vida. Deu tudo certo, isso que importa. Eu tive que ter o bebê em uma cesárea de emergência porque ele estava entrando em sofrimento. Ele não estava evoluindo conforme tinha que evoluir, ele não estava mexendo como mexia antes. Quando ele falou que ia ter que fazer a cesárea agora, eu comecei a chorar na sala. Fiquei louca, mas deu certo. Naquele momento, eu só queria pensar no meu bebê. Foi o melhor dia da minha vida".

