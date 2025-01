Gustavo Mioto desabafa sobre ataques após fim do namoro com Ana Castela

O cantor Gustavo Mioto revelou que amigos próximos estão sofrendo ataques de 'fãs' devido ao término de seu namoro com Ana Castela

O cantor Gustavo Mioto usou as redes sociais recentemente para fazer um longo desabafo a respeito do fim de seu namoro com a cantora Ana Castela. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o artista contou que pessoas próximas a ele estão sofrendo ataques devido ao término da relação.

Segundo Gustavo, amigos têm sido acusados de 'incentivar o rompimento com a famosa. "Galera, estou bem triste sabendo de uns aglomerados de 'fãs' ofendendo, e querendo denunciar o perfil de trabalho, de amigos meus, por achismos… chega ser um absurdo eu ter que vir aqui falar que isso passa do ponto", iniciou ele.

Em seguida, o cantor sertanejo ressaltou que o relacionamento entre ele e Ana Castela terminou em comum acordo. "Não acabou por um texto, não acabou por que um amigo deu a ideia. Teve que ser assim, porque não teve outro caminho. E não é você aí do seu telefone, sem viver o que a gente viveu, que vai adivinhar os porquês, e nem entender o que foi sentido. Isso, fui eu que senti. Eu estava lá. Finalizando, deixem a vida seguir. Meus amigos não têm nada a ver", desabafou, por fim.

Gustavo Mioto confirmou ao portal LeoDias o fim do namoro com Ana Castela pela terceira vez em dezembro de 2024. A cantora se pronunciou em suas redes sociais pedindo respeito e compreensão do público em meio ao momento delicado na vida de ambos.

"Eu quero compartilhar algo importante com vocês, que sempre me acompanham e torcem por mim e pelo Gustavo. Nosso relacionamento chegou ao fim. Nossas vidas vão continuar, e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos. Peço a compreensão, o respeito e o amor de vocês, que sempre estiveram ao meu lado. Obrigada por tudo", disse ela.

Que mais apoiou o relacionamento, e ir e voltar até quando não desse mais. Pq ela assim como eu, acredita no amor, respeito, e por isso tb passa por decepções, frustrações, e desde antes de eu conhecer ela, posta vídeos falando sobre isso… — Gustavo Mioto (@GustavoPMioto) January 14, 2025

Gustavo Mioto se pronuncia sobre supostas indiretas

Recentemente, Gustavo Mioto usou as redes sociais para comentar sobre os rumores de indireta à cantora Ana Castela, após o recente término de seu relacionamento com a artista. Em seu perfil oficial no X - antigo Twitter -, o cantor desabafou sobre não conseguir se expressar na internet; confira detalhes!

