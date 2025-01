Pitty anuncia fim do casamento com Daniel Weksler após 17 anos

Após anunciar pausa na carreira, a cantora Pitty revela que se separou de Daniel Weksler: ‘Decisão de não ser mais um casal’

A cantora Pitty anunciou o fim do seu casamento com o baterista Daniel Weksler, integrante da banda NX Zero. Na tarde desta quarta-feira, 15, ela fez um post nas redes sociais para revelar a separação deles e deixou claro que o rompimento foi amigável.

No post, ela mostrou uma foto das mãos deles na grama e falou sobre a decisão de encerrar o casamento.

"A vida e seus ciclos. Um que termina é sempre outro que começa. Por aqui, a decisão de não ser mais um casal traz, juntamente, a escolha de permanecer amigos, parceiros e de transmutar amor em respeito à nossa história e aos desejos de futuro. Sigamos", disse ela.

Daniel e Pitty estavam casados desde 2008. Os dois tiveram uma filha juntos, Madalena, de 6 anos.

Pitty anunciou pausa na carreira

Há poucos dias, a cantora Pitty surpreendeu os fãs ao anunciar um período de pausa na carreira. Ela disse ao site Popline que estava em uma fase de mudanças profundas como artista e pessoa.

“Esse momento tem sido de mudança de ciclo, de passagem. É algo que já começou e que vai se consolidar esse ano”, afirmou ela, e completou: “Não tenho dúvidas que tudo isso irá se refletir na criação, na arte, que é minha válvula de escape pessoal, além de meu instrumento de comunicação com o mundo”.

Antes de parar, a artista vai cumprir sua agenda de shows em 2025, sendo que o evento marcado acontecerá em setembro.