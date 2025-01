Ônibus do cantor Thiago Aquino é alvo de tiros na Bahia

Equipe do cantor Thiago Aquino leva um grande susto com tentativa de assalto e tiros no ônibus do artista durante viagem

O ônibus da equipe do cantor Thiago Aquino foi atingido por tiros na madrugada desta sexta-feira, 17, na Bahia. O artista não estava no veículo na hora do incidente, apenas os músicos e produtores eram transportados.

De acordo com o site G1, o ônibus foi alvo de uma tentativa de assalto na estrada. Cerca de 10 homens abordaram o veículo por volta das 3 horas da madrugada. Quando o motorista percebeu que era um assalto, ele acelerou para fugir do local e os criminosos atiraram contra o ônibus.

A polícia informou que ainda não localizou o grupo de criminosos.

O cantor contou que ninguém de sua equipe ficou ferido durante o incidente. "Passando para tranquilizar cada um dos familiares dos nossos músicos e fãs. Na madrugada de hoje, o nosso ônibus sofreu uma tentativa de assalto com vários disparos de arma de fogo, mas graças a Deus ninguém ficou ferido. Não aconteceu nada porque Ele é mais forte. A gente sabe que essa escolha não é fácil. A gente que anda pela estrada já se deparou com várias coisas, mas não como essa. Acredito que seja assustador e entendo a preocupação de todos os familiares, mas estou aqui para tranquilizar e dizer que estão todos bem", disse ele para a TV Bahia.

Márcio Gomes foi alvo de tentativa de assalto

O apresentador Márcio Gomes, âncora na CNN Brasil, levou um susto no final de dezembro de 2024. Ele estava no trânsito da cidade de São Paulo quando um homem quebrou o vidro do seu carro para tentar roubar o seu celular. Porém, o jornalista conseguiu evitar o assalto.

Gomes contou que colocou a mão no vidro do carro, mas o homem quebrou o vidro. O jornalista se cortou com os cacos de vidro, mas evitou que o celular fosse roubado.

“Tentei colocar a minha mão para segurar o vidro. O resultado: cortei a mão e saiu um pouco de sangue. Ele queria levar o meu celular, é, houve um pequeno entrevero, ele não levou o celular. É claro que eu estou super assustado, estou super chateado”, declarou.

Então, ele contou que recebeu a ajuda de um frentista de posto de gasolina e de uma loja de Lava Jato para aspirar os cacos de vidro do carro. “A criminalidade existe, a violência existe, mas os bons são muito mais. Os bons são muito mais ativos e é nisso que precisamos nos segurar, para não desistir de lugares como este. É isso. Bom fim de semana a todos”, disse ele.