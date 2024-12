Ana Castela e Gustavo Mioto terminam relacionamento pela terceira vez

O namoro entre o cantor e compositor Gustavo Mioto e cantora Ana Castela chegou ao fim pela terceira vez. Sabia detalhes!

O namoro entre o cantor e compositor Gustavo Mioto e cantora Ana Castela chegou ao fim pela terceira vez. A informação foi confirmada pelo próprio artista em conversa com o jornalista Leo Dias nesta sexta-feira, 13.

O cantor contou ainda que está dedicado na divulgação de seu novo projeto, o DVD Atemporal, além de sua carreira internacional. Até o momento, Ana Castela e Gustavo Mioto não se manifestaram sobre o rompimento em suas redes sociais.

Um histórico de idas e vindas?

Os rumores de um romance entre a Boiadeira e o sertanejo começaram no final de 2022, mas eles só assumiram que estavam juntos em junho do ano seguinte. Em setembro de 2023, os dois viveram uma separação relâmpago. O término foi anunciado em meio às especulações envolvendo ciúme e até traição. No entanto, eles sempre fizeram questão de rebater os rumores e reforçar o carinho um pelo outro através de declarações nas redes sociais e em entrevistas.

Em outubro do ano passado, Ana oficializou o retorno de seu relacionamento com Mioto ao surgir aos beijos com o cantor. Já em janeiro deste ano, um novo término foi anunciado. “Oi galera, eu não sou muito de redes sociais, vocês sabem, mas hoje vim aqui pra contar que eu e a Ana não estamos mais juntos. Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente”, disse o sertanejo na época.

Ana Castela também comentou o fim da relação. "Oi, galera. Em respeito a vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento", iniciou.

"O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento", finalizou. Em maio deste ano, eles decidiram dar uma nova chance ao namoro e levaram os fãs à loucura ao trocarem o carinho na apresentação.

