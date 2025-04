Médico explica transferência de Preta Gil em UTI aérea: 'Concentração de oxigênio maior'

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista, explica sobre UTI aérea e avalia caso da cantora Preta Gil

A cantora Preta Gil(50) precisou de uma UTI Aérea para ser transferida de hospital no último final de semana. Ela estava hospitalizada no Rio de Janeiro, mas os médicos acharam melhor que ela fosse levada para um hospital em São Paulo, que é onde ela já faz o tratamento contra o câncer há alguns anos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho avalia o caso da cantora. A assessora de imprensa da filha de Gilberto Gil (82) informou que Preta Gil está bem e estável: "Sendo bem assistida pela equipe clínica do hospital. Preta chegou a São Paulo e está sendo avaliada pelos médicos. Ela segue com o tratamento que já vinha realizando no Rio de Janeiro”, informaram ao portal Leo Dias.

À CARAS Brasil, o Dr. Jorge Abissamra esclarece que a UTI Aérea oferece os equipamentos e serviços necessários para que o paciente hospitalizado tenha todo o suporte para fazer a viagem de forma segura e que não prejudique seu quadro de saúde.

"Ela trata um câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023, e precisou ser internada da quinta-feira. O que chama atenção na foto e ela usando pela primeira vez nas publicações um cateter de oxigênio, o que sugere necessitar de uma concentração de oxigênio maior que o ar ambiente", explica o especialista.

O oncologista destaca a força de Preta Gil em seu tratamento na luta contra o câncer: "Seguimos na torcida para plena recuperação dessa paciente que tem sido um exemplo a ser seguido", finaliza o Dr. Jorge Abissamra ao avaliar o caso da cantora Preta Gil.

