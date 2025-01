Jornalista da Globo, Léo Batista é internado aos 92 anos no Rio

O jornalista esportivo Léo Batista, que trabalha há 55 anos na emissora, é um dos criadores do programa 'Globo Esporte'

Jornalista e locutor esportivo da TV Globo, Léo Batista, de 92 anos, está internado no Hospital Rios D'or, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com informações do site 'BNews', o veterano estaria enfrentando complicações após um quadro de trombose.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o quadro de saúde de Léo Batista. Ao 'Extra', a unidade de saúde declarou que "tem por política não divulgar nenhuma informação sem autorização do paciente ou familiares".

Vale lembrar que a Globo também não se pronunciou ainda sobre o assunto. O jornalista, que está na emissora há 55 anos, é um dos funcionários mais antigos do canal. Léo Batista foi um dos criadores do 'Globo Esporte', estreado em 1978.

O comunicador também foi o primeiro âncora do 'Jornal Hoje', comandado diariamente por César Tralli. Em junho de 2024, o SporTV lançou o documentário 'Léo Batista, a Voz Marcante', que mostra em quatro episódios a trajetória do jornalista esportivo.

Léo Batista revela que quase foi demitido da Globo

Em 2022, o jornalista Léo Batista ganhou uma homenagem no Esporte Espetacular em celebração aos seus 90 anos de vida e relembrou um pouco de sua trajetória. Segundo o veterano, uma vez ele quase foi demitido pelo diretor Boni, o pai de Boninho, por causa de um acessório de sua roupa.

"O Boni me mandou um memorando me ameaçando de demissão: ‘Hoje, Léo, você usou uma gravata anti televisiva’, falou que se eu repetisse eu tava demitido sumariamente. Eu tenho os memorandos, eu guardo tudo, eu sou lixeiro. Lixeiro no sentido de guardar. Não posso jogar fora isso, é memória, é história", explicou ele.

Léo Batista ainda contou outro episódio em que recebeu uma bronca na emissora. "O Armando me mandou um memorando falando que eu estava muito sorridente, muito alegrinho no Globo Esporte e que eu tinha que ser mais sério. Eu falei 'peraí, eu tô falando de futebol, de esporte, de alegria, ué'. Hoje em dia contam até piada", comentou, na ocasião.

