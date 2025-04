Regina Duarte estará na próxima novela de Aguinaldo Silva? Saiba mais

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Regina Duarte abre o jogo sobre a atriz ser sondada para a próxima novela de Aguinaldo Silva na Globo

Desde que deixou a TV Globo, em 2020, para ser secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro, muito se especulou que a relação de Regina Duarte (78) com a emissora ficou duramente estremecida, mas parece que isso é passado! Longe das novelas desde Tempo de Amar, a atriz está sendo sondada para um papel importante em Três Graças, próxima novela do renomado autor Aguinaldo Silva (81). Saiba mais.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do Portal LeoDias, Regina Duarte é um dos nomes cotados para fazer uma personagem de destaque em Três Graças, futura novela do horário das nove da TV Globo.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Regina Duarte resolveu se pronunciar sobre o assunto. Sem entrar em muitos detalhes, eles apenas informaram que a atriz não recebeu nenhum convite para integrar a próxima novela de Aguinaldo Silva.

A participação da eterna 'namoradinha do Brasil', nas comemorações dos 60 anos da emissora, depois de um longo período afastada da casa, passou a todos o sinal de uma reaproximação estratégica entre os dois lados.

Regina Duarte saiu da Vênus Platinada em 2020. Na época, a emissora divulgou um comunicado para informar que tinha encerrado, em comum acordo, a relação contratual que já durava mais de 50 anos com Regina Duarte.

O QUE SE SABE SOBRE TRÊS GRAÇAS?

Segundo fontes da CARAS Brasil, ao que tudo indica, Aguinaldo Silva deseja contar com um elenco de peso em sua próxima novela. O autor não quer poupar esforços e pretende escalar grandes nomes da teledramaturgia.

Alguns atores que já trabalharam com Aguinaldo Silva também estão sendo sondados, mas ainda não foram confirmados ou convidados de maneira oficial, pois no momento a emissora está focada no remake de Vale Tudo.

