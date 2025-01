Zezé di Camargo lembra processo para ser pai após vasectomia: 'Foi difícil'

O cantor Zezé Di Camargo compartilhou detalhes de como conseguiu ter sua filha com Graciele Lacerda mesmo depois de fazer uma vasectomia

Aos 62 anos, o cantor Zezé Di Camargo se tornou pai de seu quarto fillho. A pequena Clara Lacerda Camargo, que nasceu no dia 25 de dezembro, é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Graciele Lacerda. E neste domingo, 12, o artista esteve no palco do Domingão com Huck e compartilhou detalhes de como conseguiu ter a filha mesmo depois de fazer uma vasectomia.

"Fala um pouco de ser pai a essa altura da vida. Foi doído de fazer, né? Era segredo?", quis saber Luciano. "Foi difícil porque o homem, quando vai fazer um filho, participa só da hora do bom, não é verdade. Que é fazer o filho. No meu caso, não. Eu sou vasectomizado há muitos anos, aí eu tive que fazer punção. E eu tive que fazer duas!", detalhou o cantor.

"Isso que é amor! Graciele, isso que é amor de verdade, olha que maravilha", reagiu Luciano. "Eu tive que fazer duas porque a primeira não deu certo, acabaram todos os...", continuou o cantor, em referência aos espermatozoides. "Aí o médico falou: 'Nós vamos ter que fazer mais uma, só que vamos fazer mais profunda'", lembrou Zezé.

"Pegou uma agulha, escolhe um [testículo]... Que tem dois. Enfia a agulha bem lá no fundo e puxa que nem uma seringa", detalhou Zezé. "Na hora, a gente não sente porque tá anestesiado. Mas uma semana depois, a gente ainda fica andando assim", finalizou Zezé, com as pernas abertas.

Graciele Lacerda fala sobre os cuidados de Zezé Di Camargo com Clara

Recentemente, Graciele Lacerda usou as redes sociais para falar sobre os cuidados do marido, o cantor Zezé Di Camargo, com a filha do casal, Clara Lacerda Camargo. Nos stories do Instagram, ela detalhou que o sertanejo tem sido muito participativo.

"Ele está incrível! Na madrugada, eu acordo toda hora para amamentar a Clara. Toda vez que eu acordo, ele vai junto comigo, senta na caminha dela. Ele passa a noite toda acordado. Hoje eu até perguntei a ele o porquê, se depois ele fica cansado. Ele disse que não se sente bem em me ver acordar e ele não estar junto", detalhou.

Ela contou ainda como o artista participa da amamentação. "Ele está sendo muito parceiro e companheiro. Às vezes, coloco ela para mamar e dou ela para ele botá-la para arrotar. Ele acaba participando, e falou que quer aproveitar o máximo dela. Está muito bonitinho", complementou.

