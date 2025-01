Paolla Oliveira conta que perdeu trabalhos após mostrar 'corpo real'

A atriz Paolla Oliveira revelou que perdeu contratos de trabalho após se libertar da pressão estética e exibir o 'corpo fora dos padrões'

A atriz Paolla Oliveira abriu o coração ao falar sobre a liberdade de poder mostrar o 'corpo real' após deixar de lado a pressão estética. A artista, que costuma compartilhar fotos de seu físico nas redes sociais, já sofreu ataques por estar 'fora dos padrões'.

Em 2023, prestes a desfilar no Carnaval, Paolla foi alvo de críticas por não possuir um corpo tão sarado como antigamente. Na época, a atriz revelou em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, como os comentários maldosos a afetaram.

Agora, em conversa com o site 'Gshow', a famosa contou que já perdeu contratos de trabalhos por ‘colocar a cara a tapa’ e exibir seu corpo como ele realmente é. De acordo com Paolla Oliveira, ela também deixou de trabalhar com algumas marcas por escolha própria.

"Mais do que perder contratos, deixei ir algumas marcas e produtos que não faziam mais parte da pessoa que eu me tornei e do que não queria mais ajudar a reforçar. Com isso, acho que ganhei força com marcas que já tinham um conceito mais apurado desse feminino", declarou ela.

"Hoje caminho com marcas que realmente acredito e que estão preocupadas em mudar enquanto o mundo muda. Acho que não só as marcas, mas o mundo, no geral, tem muito ainda que caminhar para realmente comunicar sem preconceitos e para entender a beleza de maneira mais diversa", completou Paolla Oliveira.

Paolla Oliveira divide fotos com Diogo Nogueira e a família

Em suas redes sociais, Paolla Oliveira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 37 milhões de seguidores. Recentemente, a atriz publicou em sua conta no Instagram uma série de fotos de como passou uma temporada de férias.

Nas imagens, a famosa surgiu sorridente ao lado do namorado Diogo Nogueira e de outros membros da família. "Compartilhando amores", escreveu ela na legenda da publicação; confira detalhes!

