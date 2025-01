Sabrina Sato exibe vídeo oficial do seu casamento com Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes oficializaram a união na sexta-feira, 10, E a artista compartilhou um vídeo da celebração

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes oficializaram a união na tarde da última sexta-feira, 10, na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. Agora, nesta quinta-feira, 16, a artista compartilhou um vídeo oficial da celebração em suas redes sociais.

O registro compartilhado no feed do Instagram traz imagens da cerimônia de casamento, com direto a entrada da noiva e a emoção dos pombinhos. Logo depois, o vídeo mostrou detalhes de como foi a troca de votos e o beijo apaixonado do casal, que celebrou a oficialização da união em seguida. "Amor e emoção sem fim", escreveu ela na legenda.

Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

A cerimônia intimista contou com nomes como Ana Maria Braga, Junior Lima e Mônica Benini, Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro e Fernanda Motta entre os convidados. E o casal pediu para que os cerca de 100 convidados evitassem o uso de celulares. Os noivos receberam as bênçãos dos pais da artista, Kika Sato e Omar Rahal, e dos pais do ator, Giselle Prattes e Felipe Pires. Entre os destaques da cerimônia esteve Zoe, de seis anos, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle.

Após o evento, eles estão de lua de mel em Porto Seguro, na Bahia, acompanhados da filha de Sabrina.

Como foi o vestido de Sabrina Sato?

Segundo a Vogue Noivas, a apresentadora Sabrina Sato escolheu um vestido com silhueta volumosa, com ares de anos 1980, assinado peplo estilista Giambattista Valli Paris para a cerimônia de casamento com o ator Nicolas Prattes.

O modelo, inspirado no casamento da princesa Daiana, inclui outras referências vomo tafetá, corset, drapeados, mangas dramáticas e laços. Confira imagens do vestido!

Leia também: Ana Maria Braga fala sobre casamento de Sabrina Sato com Nicolas Prattes: 'Do início ao fim'