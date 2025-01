Neymar Jr fala sobre relação com Helena, sua filha com Amanda Kimberlly

O jogador de futebol Neymar Jr abriu o coração ao comentar sobre a felicidade em ser pai de duas meninas, Mavie e Helena

O craque Neymar Jr não esconde o quanto se sente realizado dentro e fora dos campos. Em entrevista ao ex-jogador de futebol Romário, o atleta do Al-Hilal abriu o coração ao falar sobre os três filhos: Davi Lucca, de 13 anos, Mavie, de 1, e Helena, de 6 meses.

De acordo com Neymar, sua vida mudou bastante após se tornar pai de menina. O atleta explicou ainda que a convivência diária com Mavie o transformou. Atualmente, ele reside na Arábia Saudita com a namorada, Bruna Biancardi, e a pequena, que é primogênita do casal.

O jogador de futebol também falou a respeito de sua relação com Helena, fruto de um affair com a modelo Amanda Kimberlly. Segundo o craque brasileiro, apesar de não morar próximo da filha, o contato com a bebê é frequente. "Ser pai de menina é muito bom. Estou curtindo", iniciou.

"Uma não mora comigo, mas falo com ela quase sempre. A outra está comigo o tempo inteiro. [Depois de virar pai de menina] Você fica mais mole, né? Não manda mais em nada também”, brincou Neymar Jr. “Ser pai de menina é uma das coisas mais maravilhosas que tem", completou.

Vale lembrar que Neymar e Bruna Biancardi estão à espera de mais um filho. O casal revelou publicamente em dezembro de 2024 que serão pais de outra menina. Até o momento, o nome da caçula não foi divulgado.

Os três filhos de Neymar Jr reunidos

Carol Dantas encantou os seguidores das redes sociais na quinta-feira, 16, ao mostrar seu filho mais velho, Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, com suas irmãs caçulas, Mavie, de 1 aninho, e Helena, de seis meses.

A influenciadora digital aproveitou o dia de TBT para compartilhar algumas fotos feitas no fim do ano, quando eles estavam de férias no Brasil. Em um dos registros publicado nos Stories do Instagram, Davi surge com Mavie, filha do atleta do Al-Hilal com Bruna Biancardi.

Em outra imagem, o menino aparece sentado em um sofá, segurando Helena, herdeira de Neymar com Amanda Kimberlly; confira os registros!

