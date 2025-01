João Gomes e o filho, Jorge, usam looks iguais em festa de aniversário

Filho de João Gomes e Ary Mirelle, Jorge completou 1 ano de vida nesta quinta-feira, 16, e ganhou uma festa com tema de circo

O cantor João Gomes celebrou o aniversário de 1 ano do filho, Jorge, nesta quinta-feira, 16, em um sítio. A festa teve o tema de Circo e contou com decoração impecável. Além disso, pai e filho apareceram com looks iguais.

João e Jorge usaram fantasias de domadores de circo combinando. Inclusive, os dois posaram juntinhos ao chegarem no local da festa no final da tarde.

Por sua vez, a esposa do cantor e mãe do bebê, a influencer Ary Mirelle, apareceu com um vestido vermelho rodado.

Vale lembrar que Jorge nasceu antes do previsto no dia 16 de janeiro de 2024. A mãe foi ao hospital para realizar uma cerclagem para evitar o parto prematuro, mas os médicos acharam melhor realizar um parto de emergência na data.

Ary Mirelle encanta internautas com registro de João Gomes com o filho

Ainda neste domingo, Ary compartilhou m novo registro do filho Mais cedo, a influenciadora contou em seu perfil oficial do Instagram que o cantor dormiu no chão para não transmitir gripe ao pequeno, mas ele acabou contraindo o vírus, assim como o pai.

"Meu amor tá dodói, minha gente. Tá um dengo só... dois dias já tendo febre e gripe. Tá dormindo no colchão porque está com medo de Jorge adoecer também. Mas tô aqui do ladinho cuidando", contou Ary.

No story seguinte, a mamãe coruja se derreteu com momento carinhoso de Jorge e João Gomes. "Neném acabou gripando também. Ele quer ficar de grudinho no pai de todo jeito", declarou.

Já no início do mês, o casal celebrou os 11 meses de Jorge com uma festa temática. Veja como foi o momento!

