Zezé Di Camargo explica por que parto da filha foi antecipado: 'Não podia arriscar'

O cantor Zezé Di Camargo contou por que o parto de Clara, do casamento com a influenciadora Graciele Lacerda, foi antecipado

O cantor Zezé Di Camargo se tornou pai de seu quarto fillho. A pequena Clara Lacerda Camargo, que nasceu no dia 25 de dezembro, é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Graciele Lacerda. E nesta terça-feira, 14, o artista contou o que levou a pequena a vir ao mundo antes do previsto.

“O parto era programado, mas ela acabou antecipando seu nascimento porque a mãe estava com a pressão muito alta. Não podia arriscar e precisamos antecipar uns dias. Era para ela nascer no dia 27 e Clara resolveu vir antes para o mundo", disse ele em entrevista ao portal GShow.

"A mãe sentiu muitas contrações e os médicos acharam que a criança não poderia correr esse risco. Ela nasceu às 4h51 do dia 25 e tive o privilégio de acompanhar tudo. As circunstâncias e a situação me permitiram isso. Nas outras vezes (do nascimento dos três filhos), não tive esse privilégio", complementou.

Câmera

O casal recebeu de um amigo uma câmera especial que monitora em alta definição todos os movimentos de Clara. Graças ao equipamento, o cantor consegue acompanhar a pequena mesmo quando está longe de casa. Assim que a filha nasceu, Zezé viajou e passou cerca de uma semana fora.

Ele contou que, certa noite, viu pela câmera que a herdeira não parava de chorar. “Eu a vejo o tempo todo. Dormia com o telefone ao lado do ouvido e, se ela chorasse, eu ouvia. Até a respiração dela eu ouço e consigo ver os movimentos de suas mãozinhas. É impressionante o equipamento. Fiquei longe de corpo, mas de alma estava ligado", declarou.

E continuou: "Um dia, a Graciele estava dormindo no nosso quarto e a Clarinha estava com a enfermeira no dela. A enfermeira não conseguia fazê-la parar de chorar e aí eu liguei para a mãe e pedi para acordar porque a neném estava com fome. Graciele colocou o peito na boca dela e parou de chorar. É uma draguinha”, festeja".

