Ex-Chiquititas Gabriella Saraivah celebra conquista nos EUA: 'Consegui'

Morando no exterior há alguns anos, a atriz Gabriella Saraivah, conhecida por seus papéis em Avenida Brasil e Chiquititas, usou suas redes sociais para celebrar um marco para lá de importante em sua vida. Neste domingo, 6, ela contou foi aprovada em psicologia na University of California, Irvine.

"Me mudei para os EUA e estudei em uma high school de arts, depois disso fiz 2 anos de community college estudando psicologia e apliquei para transferir para a UCI, que esta entre as top 10 universidades do País. E consegui!!!Muito feliz!! Vou continuar sendo atriz e fazendo cursos de atuação e agora também sou universitária. É muito bom sonhar e melhor ainda realizar. Boraaaa" , celebrou ela.

No vídeo, ela contou mais sobre sua conquista. "Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende o porquê, a gente se questiona, a gente fica magoado: 'eu queria tanto que fosse desse jeito!' Mas uma coisa que estou trabalhando em mim é confiar verdadeiramente nos planos de Deus, e hoje recebi uma notícia maravilhosa, depois de algumas semanas recebendo notícias não tão boas. Consegui a vaga no college, na universidade que queria, é a UCI: University of California, Irvine, é top dez no país. Fiquei muito feliz porque eu e a minha família ralamos muito para estar aqui nos EUA", detalhou.

Em seguida, contou como a família se mantém no exterior. "Ela não para, trabalha como babá, faz entrega de comida. Eu também faço babá, de vez em quando faço entrega de comida... Muitas vezes a gente pensa em desistir, não vou mentir... Acha que a gente está fazendo tudo em vão... Você deve estar se perguntando: 'por que você escolheu psicologia, Gabi?' Sou atriz, amo ser atriz e quero continuar sendo atriz até passar lá para cima, mas acho importante estudar algo novo. E a psicologia estuda o comportamento humano, o que acontece dentro da nossa mente e ajuda muito também no meu trabalho de atriz", explicou.

