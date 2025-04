Ingrid Guimarães viraliza ao dar um ‘vácuo’ na filha: 'Me vinguei'

A atriz Ingrid Guimarães se 'vinga' da filha em uma conversa, e o momento divertido rapidamente viralizou nas redes sociais

A atriz Ingrid Guimarães, de 52 anos, compartilhou nas redes sociais uma conversa com a filha Clara, de 15, fruto do casamento com Renê Machado, e divertiu amigos e internautas. A humorista publicou um print do bate-papo em que se 'vinga' de uma ignorada da jovem.

"Aquele fim de semana básico de mãe de adolescente. Em homenagem ao dia do filho. Mano, me vinguei!" , escreveu Ingrid na legenda do post. Na primeira imagem, a artista envia mensagens para a filha, mas não recebe resposta. . "Filha, cadê você? Dê notícias... Clara, me respondee! São quase 16h da tarde. Claraaaaaa!". A artista liga duas vezes para a filha, que não atende. "Você tem mãe, sabia? To indo te buscar".

Mais de uma hora depois, Clara finalmente responde: "Mano". Na imagem seguinte, Ingrid decide revidar e também não responde: "Mãe?? Cadê você?", escreve a jovem. Em seguida, Clara tenta contato com três ligações, mas não obtém resposta. "Ferrou, me esqueceu. Atendeee. Mãeee" , continua escrevendo. Minutos depois, Ingrid retorna e finaliza a “vingança”: "Mano", responde, imitando a filha.

Internautas, fãs e amigos reagiram à publicação: “Eu tenho gêmeos, que Deus me ajude na fase da adolescência. Manooooooo”. Outro comentou: “Hahahaha maravilhoso”.

Confira os prints da conversa entre Ingrid Guimarães e sua filha:

Ingrid Guimarães se 'vinga' de sua filha Clara - Foto: Reprodução/Instagram

Ingrid Guimarães se 'vinga' de sua filha Clara - Foto: Reprodução/Instagram

