Fernanda Torres revela perrengue no aeroporto com troféu do Globo de Ouro

Em entrevista no Jimmy Kimmel Live, Fernanda Torres conta que foi parada pela segurança do aeroporto e arranca risadas da plateia

A atriz Fernanda Torres foi entrevistada pelo programa Jimmy Kimmel Live na TV norte-americana e contou uma história inusitada que viveu por causa do troféu que ganhou no Globo de Ouro. A estrela revelou que foi parada no aeroporto por causa do tamanho do prêmio e teve que dar explicações para a segurança internacional.

“Nós estávamos aqui em West Hollywood, e foi em uma quarta-feira quando as coisas começaram a ficar estranhas. E então meu marido, de repente, às seis da tarde, veio para o quarto e disse: ‘Eles estão dizendo para evacuar agora’. Então, nós fizemos as malas e partimos”, afirmou ela.

E completou: “E eu não tive tempo de entregar o prêmio, que é muito pesado, para o produtor que ia voltar para o Brasil. E agora eu estou carregando isso comigo. E, assim, você pode matar alguém. Eles podem achar que é uma bomba”.

Assim, ela foi parada pela segurança do aeroporto. “Eu tive que ir para Nova York e, claro, fui escolhida para a revista no aeroporto. Um homem do TSA me olhou e disse: ‘O que você tem aqui?’. ‘Bom, é um Globo de Ouro’, respondi. ‘Eu posso ver que é um Globo de Ouro. Pelo quê? Como você ganhou?’. E eu disse: ‘Eu venci na categoria de Melhor Atriz de Drama’”, disse ela, que foi parabenizada pelo fiscal.

Entrevista completa (e legendada pelo inshot kkk) da Fernanda Torres no Jimmy Kimmel! 💅🏻💫🫶 pic.twitter.com/PnJGeMsXhP — julha (@julia_lourenco) January 17, 2025

O discurso de Fernanda Torres no Globo de Ouro

A atriz Fernanda Torres é a vencedora da categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025. Na noite deste domingo, 5, ela fez a alegria do Brasil ao conquistar o prêmio internacional por sua interpretação de Eunice no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

Ao subir no palco, ela fez um discurso de agradecimento e citou sua mãe, Fernanda Montenegro, que já foi indicada ao Globo de Ouro no passado.

"Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu não sei se eu estava pronta. Isso foi um ano incrível para os desempenhos de atrizes, tantas atrizes aqui que eu admiro tanto. E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter. E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe, vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos, e isso é uma prova que a arte dura na vida, até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou e com tanto problema hoje em dia no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Globo de Ouro", disse ela.

