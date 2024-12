Nasce Clara, filha de Zezé Di Camargo com Graciele Lacerda

Nasceu! Na manhã desta quarta-feira, 25, veio ao mundo a pequena Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda; saiba os detalhes

Em clima de Natal, Graciele Lacerda deu à luz Clara, sua primeira filha com Zezé Di Camargo, nesta quarta-feira, 25. A pequena, que estava prevista para nascer no início de 2025, chegou ao mundo pela manhã, conforme informou a pediatra da família, Lilian Zaboto, em uma publicação nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, a médica compartilhou uma foto ao sair do centro cirúrgico, ainda com as vestimentas hospitalares, e celebrou: "Nasceu Clara Camargo". Além disso, Lilian mostrou a decoração personalizada da sala de parto, que incluía fotos de Zezé e Graciele.

"Clara, preparei essa sala com muito amor e carinho para sua mãe e seu pai te receberem nesse dia tão abençoado. Foi mágico! Que Deus abençoe a sua vida! Te amamos, princesa!", declarou a profissional

Clara é a primeira filha de Graciele, que enfrentou várias tentativas de fertilização in vitro antes de realizar o sonho de se tornar mãe. Já Zezé Di Camargo é pai de Wanessa, Camilla e Igor, frutos de seu casamento anterior com Zilu Godói. Até o momento, os papais ainda não se pronunciaram nas redes sociais.

Barrigão!

A influenciadora digital Graciele Lacerda está aproveitando cada momento da primeira gestação! À espera de Clara, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo, ela já entrou na reta final da gravidez e tem contado os dias para a chegada da pequena na família.

Na manhã de sábado, 20, Graciele usou as redes sociais para dividir com o público novas fotos do barrigão. Os cliques foram registrados durante um show corporativo realizado por Zezé na noite anterior.

Esbanjando beleza, a influenciadora apostou em um vestido longo justinho e recortado, destacando o barrigão. Na legenda, Graciele Lacerda contou que conseguiu suprir um pouco a falta que estava sentindo de curtir uma apresentação do marido, já que deixou de acompanhá-lo com frequência devido a gravidez.

"Matei a saudade de show e curtindo os últimos momentos com minha Clara na barriga", declarou a esposa de Zezé Di Camargo. Encantados com as novas fotos de Graci, internautas fizeram questão de lotar os comentários da postagem com inúmeros elogios.

"Clarinha aproveitou o show no forninho, o próximo agora é no colo da mamãe", disse uma seguidora. "Tá cada dia mais linda", falou outra. "Coisa mais linda essa mamãe! Ansiosa para a chegada da Clarinha", declarou uma terceira.

