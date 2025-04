Bruna Biancardi mostra Mavie se divertindo com brincadeira antiga

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi mostrou um momento fofíssimo em que a filha Mavie, de um ano, aparece se divertindo com uma brincadeira antiga

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 7, a digital influencer mostrou um momento fofíssimo da filha Mavie, de um ano, fruto do seu relacionamento com Neymar.

No registro, a pequena aparece se divertindo com uma brincadeira bastante antiga. "Pulando amarelinha", escreveu a mamãe coruja.

Mavie esbanjou fofura ao surgir com um conjunto de blusa e calça branca com estampa de flores vermelhas e rosas. Além disso, a menina estava com os cabelos presos.

Além de Mavie, Bruna e Neymar estão à espera da segunda filha, que se chamará Mel. O jogador já tem Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e Helena, de oito meses, com Amanda Kimberlly.

Descoberta da segunda gravidez

Bruna Biancardi está radiante desde que descobriu que será mamãe de mais uma menina! À espera de Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr, a influenciadora digital falou pela primeira vez sobre o momento em que recebeu o 'positivo' e como contou para o companheiro sobre a nova gestação.

Em entrevista ao podcast Mil e Uma Tretas, Bruna abriu o coração e revelou sua reação após realizar o teste de gravidez. O atleta e a influencer já são pais de Mavie, de um ano e meio.

"Sentei no chão e chorava. Chorava de emoção, de medo, de tudo junto", disse ela em um trecho divulgado pelo Gshow. De acordo com a famosa, a surpresa feita para contar a novidade para Neymar Jr foi bem simples.

"De noite, eu só pensei… Eu escrevi em um bodyzinho da Mavie assim: 'Oi, papai. Nossa família aumentou'", recordou a influenciadora digital. Vale lembrar que o casal revelou publicamente a gravidez da herdeira caçula no dia 25 de dezembro de 2024.

