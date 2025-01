Casa de Paris Hilton é destruída por incêndio na Califórnia

Paris Hilton teve sua casa de praia na Califórnia atingida pelo incêndio de grandes proporções que se iniciou na região de Palisades

A atriz e socialite Paris Hilton teve sua casa de praia em Malibu, Califórnia, nos Estados Unidos, atingida pelo grande incêndio que se iniciou na região de Pacific Palisades, em Los Angeles. De acordo com informações do site 'TMZ', a residência da famosa "foi reduzida a cinzas".

Por meio das redes sociais, Paris compartilhou um trecho da reportagem a respeito da destruição de seu imóvel e lamentou a tragédia. "Coração partido além das palavras. Sentar-me com a minha família, ver as notícias e ver a nossa casa em Malibu ir até ao chão na TV ao vivo é algo que ninguém nunca deveria ter de experimentar", escreveu ela.

Em seguida, Paris Hilton prestou solidariedade a famílias que também perderam seus bens. "Embora a perda seja esmagadora, grata por a minha família e animais de estimação estarem seguros. O meu coração e orações estão direcionados a todas as famílias afetadas por estes incêndios. Para todas as pessoas que perderam suas casas, suas memórias e seus queridos animais de estimação", declarou.

A residência de Paris atingida pelas chamas foi adquirida pela famosa em 2021 e estava avaliada em US$ 8,4 milhões, cerca de R$ 51 milhões na cotação atual. A casa de praia em questão não era a oficial onde a estrela mora com a família.

Vale lembrar que muitos famosos precisaram deixar suas mansões às pressas devido ao incêndio, que se iniciou na terça-feira, 7. Por meio das redes sociais, o ator James Wood publicou um vídeo mostrando o fogo se aproximando da residência onde mora.

Ainda na mesma noite, Ben Affleck foi fotografado em seu carro enquanto observava o incêndio avançando para perto de seu imóvel. De acordo com o paparazzo responsável pelas imagens, o ator estava "em estado de choque" diante da grande tragédia.

Fernanda Torres registra incêndio em Los Angeles de sua janela

A atriz Fernanda Torres compartilhou um registro do incêndio de grandes proporções que atingiu a região de Pacific Palisades, em Los Angeles, na Califórnia. Em uma publicação no feed do Instagram, ela mostrou que, da janela do local onde está hospedada, é possível ver o fogo; confira detalhes!

