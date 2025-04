BBB 25: Vitória Strada e Diego Hypolito se divertem ao relembrar trajetória no reality

Enfrentando juntos o 14º Paredão do BBB 25, Vitória Strada e Diego Hypolito caíram na risada ao relembrar trajetória no reality show

Na madrugada desta segunda-feira, 7, Diego Hypolito e Vitória Strada bateram um papo no Quarto Anos 50 enquanto enfrentam juntos o 14º Paredão do BBB 25. Durante a conversa, a atriz refletiu sobre sua jornada no programa e revelou estar com um pensamento inquietante.

"Sabe quando a pessoa tem uma sobrevida? Está muito mal, aí, de repente, a pessoa fica muito bem, mas ela morre? Eu estava pensando se essa minha liderança não foi isso. (...) Era para eu ter meus últimos momentos comendo no VIP e terça-feira eu vou embora", analisou Vitória Strada.

A atriz conquistou a 13ª liderança do jogo, mas acabou sendo indicada à berlinda e agora disputa a permanência na casa com Diego e João Gabriel.

Na sequência, o ginasta tentou tranquilizar a aliada. "Se você está falando isso de você, vai ser a mesma coisa de mim".

"Mas você não foi Líder", rebateu a atriz com bom humor, arrancando risadas dos dois.

Vitória Strada compara Diego Hypolito com personagem do Shrek

Na tarde de sexta-feira, 4, após vencer a Prova do Anjo, o salva-vidas de rodeio João Gabriel escolheu Diego Hypolito para cumprir o Castigo do Monstro. O ginasta vestiu uma fantasia que chamou atenção e levou a atriz Vitória Strada, junto com internautas, a compará-lo a um personagem do filme Shrek, o Lord Farquaad.

"Ele não está parecendo aquele rei do Shrek, que tem um cabeção e o cabelo assim? Com a carinha emburrada, então", Vitória comentou com Daniele Hypolito e ainda sugeriu que Diego usasse maquiagem, mas ele recusou a proposta.

O ginasta permanece em silêncio e se senta à mesa da cozinha, de cabeça baixa. A atriz, então, elogia o amigo: "Você está maravilhoso".

Os internautas comentaram: “Diego com a fantasia do monstro está a mistura do Lord Farquaad e do filho da fada do filme do Shrek”. Outro usuário acrescentou: “A diferença é que o cabelo do rei do Shrek é preto”.

