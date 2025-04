Leonårdo Miggiorin recorda fim de contrato na TV aberta: 'Repensar minha carreira'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Leonårdo Miggiorin fala sobre momento de virada em sua carreira e reforça importância de estudar novas áreas

Conhecido por diversos papéis marcantes, Leonårdo Miggiorin (43) conta que passou por um momento de virada após o fim do seu contrato com a TV aberta. No elenco de Beleza Fatal (Max), o ator reforça a importância de estudar e conhecer novas áreas, e fala sobre seus novos rumos na carreira.

"Cresci fazendo teatro e televisão. Já tive vários tipos de contrato. Mas, com a pandemia, tudo ficou muito diferente e precisei repensar a minha carreira. Fui estudar. Fiz duas pós-graduações e hoje tenho outras ferramentas para trabalhar", explica Leonårdo Miggiorin , em entrevista à Revista CARAS.

"É estudando que a gente descobre novas habilidades e horizontes. Hoje trabalho em diversas áreas, integrando tudo: arte, psicologia, saúde, educação", completa ele, dizendo que hoje consegue criar suas possibilidades. "Eu me tornei um empreendedor."

"Enquanto eu era apenas ator, esperava convites, vivia na expectativa. Agora, proponho projetos, produzo teatro, construo possibilidades para mim e para os outros. Minha barriga também mudou muito [risos]. Preciso voltar para o esporte. Vou voltar a dançar em 2025. Está nas minhas metas."

Ele, que já brilhou nas telas da TV com papéis em novelas como Senhora do Destino, Mulheres Apaixonadas e Insensato Coração, interpretou Rafuda em Beleza Fatal. Na trama, o personagem fica preso por 24 anos e será responsável por picos importantes, como uma fuga da cadeia.

O artista também opina sobre o movimento de migração de diversos artistas para plataformas de streaming. "Existem mais oportunidades e isso é fantástico. Ao mesmo tempo, as contratações são mais curtas, breves, nem sempre temos tempo para preparação. Então, exige uma adaptação de todos."

