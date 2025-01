José Mayer nega rumores de que foi convidado para novela de Aguinaldo Silva

Em contato com a CARAS Brasil, José Mayer abre o jogo sobre os rumores de que foi convidado para uma participação na próxima novela de Aguinaldo Silva

O ator José Mayer (75) se pronunciou após rumores de que havia recebido um convite de Aguinaldo Silva (81) para fazer uma participação especial em Três Graças movimentarem os bastidores da TV, nesta terça-feira, 14. Afastado das novelas desde A Lei do Amor (2016), ele abriu o jogo sobre o assunto e reforçou, em contato com a CARAS Brasil, que não foi convidado para integrar o elenco da próxima trama do autor, que deve estrear no horário das 21h, em 2026.

O artista aproveitou para responder aos rumores envolvendo seu nome. "Lamento a existência desse tipo de jornalismo que publica uma notícia sem procurar confirmar a informação", confessa Mayer, por e-mail. O ator afirma que está afastado da vida pública e feliz por isso.

Procurado pela coluna GENTE, da Veja, ele desmentiu que foi convidado para integrar o elenco de Três Graças. “Não recebi nenhum convite do Aguinaldo, portanto não recusei coisa alguma”, disse o artista, que está afastado da vida pública após denúncias de assédio.

Três Graças tem previsão de estreia para depois do remake de Vale Tudo e do novo folhetim de Gloria Perez (76). A novela se passará na cidade do Rio de Janeiro e abordará a história de uma família composta por mulheres que dividem o mesmo drama: criaram seus filhos sem apoio de homens.

'ERREI NO QUE FIZ'

Com seu último papel como o personagem Tio Bezerra na novela A Lei do Amor, José Mayer foi afastado da Globo em 2017 e desligado em 2019, após admitir culpa em denúncia de assédio sexual de uma figurinista.

"Eu errei. Errei no que fiz, no que falei, e no que pensava. A atitude correta é pedir desculpas. Mas isso só não basta. É preciso um reconhecimento público que faço agora. Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas", declarou ele, em texto divulgado pela imprensa, à epoca.

