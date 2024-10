Morte de Liam Payne, gravidez de Sabrina Sato e alta de Vera Viel marcaram a semana

A CARAS Brasil preparou um resumo com os principais destaques da semana no mundo dos famosos. Tem Sabrina Sato, Liam Payne, Vera Viel e muito mais; confira!

A semana no mundo dos famosos foi bastante agitada e também marcada por uma notícia triste: a morte do músico Liam Payne (31), ex-integrante do One Direction. O cantor perdeu a vida após cair de um prédio, na Argentina. Mas também tem muitas notícias boas! A apresentadora Sabrina Sato (43) está grávida do segundo filho, fruto do relacionamento com o ator Nicolas Prattes (27), o Rudá de Mania de Você. E Vera Viel (49) recebeu alta após passar por uma cirurgia para retirar um tumor raro e maligno de sua coxa esquerda. Não para por aí. A CARAS Brasil preparou um resumo dos principais acontecimentos dos últimos dias. Confira a seguir!

TRAGÉDIA NA MÚSICA

O músico Liam Payne morreu na última quarta-feira, 16. O ex-integrante da banda One Directionfoi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com o jornal local La Nacion, o músico caiu do terceiro andar do hotel de luxo Casa Sur, que fica localizado no bairro de Palermo. Ainda segundo a reportagem, a polícia foi chamada ao local para conter "um homem agressivo", que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool".

Alberto Crescenti, diretor do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, informou à mídia que a morte foi imediata. Ele acrescentou que o artista sofreu uma queda de aproximadamente 13 metros de altura.

O músico Liam Payne morreu aos 31 anos na quarta-feira, 16 - Foto: Reprodução/Instagram

APRESENTADORA GRÁVIDA

A apresentadora Sabrina Sato fez sua primeira aparição em público após anunciar que está grávida pela segunda vez. Na noite de quarta-feira, 16, ela participou do Upfront da Globo, que é um evento para o mercado publicitário. Lá, ela subiu ao palco e revelou uma conversa inusitada que teve com seu médico.

A estrela garantiu que quer desfilar no Carnaval de 2025 com o barrigão de grávida à mostra. Porém, ela contou que seu médico ficou apreensivo. “Tudo real. A gente vai desfilar grávida mesmo. Eu fui no médico hoje, ele falou ‘você vai estar de 7 meses no Carnaval, eu estou achando difícil’. Eu troco de médico”, disse ela.

Atualmente, Sato está com dois meses de gestação. O bebê é o primeiro filho dela com o atual noivo, Nicolas Prattes, mas já é o segundo filho dela, que também é mãe de Zoe, de 5 anos - fruto do antigo relacionamento com o ator Duda Nagle (41).

DUDA NAGLE

Depois que Sabrina Sato anunciou que vai ter um segundo filho, o ator Duda Nagle contou que recebeu a notícia da gravidez por ela mesma. "Ela me ligou e contou. Fiquei muito feliz porque é um casal muito legal, ele é um bom garoto, os dois têm uma energia boa juntos", afirmou ele, durante o podcast Papagaio Falante.

Inclusive, ele garantiu que acredita que vai ser bom para Zoe ter um irmãozinho. "Vai ser bom para a Zoe. Vai ser bom para todo mundo. Que bom que deu certo e que ela achou um cara legal. Torço muito por eles", confessou.

O ator Duda Nagle fala da gravidez de Sabrina Sato no podcast Papagaio Falante - Foto: Reprodução/Instagram

VOLTA PRA CASA

O apresentador Rodrigo Faro comoveu ao mostrar o momento em que sua esposa, a modelo Vera Viel, voltou para casa após passar por uma cirurgia de retirada do tumor raro e maligno em sua coxa esquerda. Na última quinta-feira, 17, o famoso postou o vídeo e deixou os internautas emocionados.

Chorando ao poder retornar para seu lar após o diagnóstico de Sarcoma Sinovial, a mulher do comunicador apareceu saindo carro e abraçando as pessoas de sua residência. Muito emocionada com sua rápida evolução, Vera Viel celebrou a vitória inicial.

"Vera de volta pra casa graças a Deus e as orações de vocês! @veraviel Agora começa a segunda etapa do tratamento", escreveu Faro ao exibir o registro comovente da mãe de suas três filhas e revelando que em breve ela começará mais uma fase do tratamento contra a doença.

Na quarta-feira, 16, quando a esposa recebeu alta, Rodrigo Faro mostrou como Vera estava em casa. O apresentador ainda revelou mensagens da amada contando a experiência espiritual que vivenciou durante a operação.

Rodrigo Faro comove com vídeo de Vera Viel voltando para casa - Reprodução/Instagram

FIM DE CASAMENTO

Heloisa Périssé (58) e o diretor Mauro Farias (63) colocaram um ponto final no casamento de 22 anos. Procurada pela CARAS Brasil, a atriz confirmou a separação após o ex-marido dela negar o rompimento em uma entrevista, na qual afirmou que o casal estava apenas "vivendo uma crise". Em nota, a assessoria de imprensa da artista ressalta que os dois conversaram e tomaram a decisão na tarde de quinta-feira, 17.

"Mauro Farias e Heloísa Périssé não formam mais um casal. Os dois conversaram e tomaram essa decisão na tarde desta quinta-feira, dia 17 de outubro, após um período de reflexão e amadurecimento. Mauro e Heloísa reafirmam o carinho e o respeito pela história que construíram juntos nos últimos 22 anos", diz o comunicado.

Heloisa e Mauro estavam juntos tiveram uma filha, Antônia, de 17 anos, conhecida como Tontom. Além disso, a atriz é mãe de Luisa, de 25 anos, fruto do antigo relacionamento com o ator e humorista Lug de Paula (67).

Casamento de Heloisa Périssé e Mauro Farias chega ao fim - Foto: Adão / AgNews

MORTE DE LUTADOR

A cantora Demi Lovato (432) compartilhou uma mensagem lamentando a morte do lutador brasileiroGuilherme Gomes Vasconcelos, mais conhecido como Guilherme Bomba. O ex-UFC e TUF Brasil foi encontrado sem vida aos 38 anos, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, na última terça-feira, 15.

Demi e Guilherme viveram um romance entre 2016 e 2017 e eram constantemente flagrados por paparazzi de plantão. Por meio das redes sociais, a artista se mostrou sentida com a triste notícia sobre o ex-namorado. "Muito triste! Enviando amor para você, querido. Descanse em paz, doce anjo!", escreveu Demi Lovato nos comentários de uma postagem no Instagram. A causa da morte não foi revelada.

Quem era Guilherme Bomba?

Natural de Belo Horizonte, Guilherme Bomba era um torcedor do Cruzeiro. O lutador deixa uma filha de um ano, fruto de sua união com a modelo Kayla Lauren. Em 2014, ele participou do reality show The Ultimate Fighter Brasil (TUF).

Demi Lovato lamenta morte de ex-namorado brasileiro, Guilherme Bomba - Foto: Reprodução/Instagram

MEDIDA DRÁSTICA

O relacionamento de quase dois anos de Mani Rego (42) e Davi Brito (22), campeão do BBB 24, chegou ao fim logo após o baiano vencer o reality show da TV Globo. Ao deixar o programa, o ex-motorista de aplicativo declarou que eles estavam apenas se conhecendo durante o período em que ficaram juntos. Agora, a empresária e cozinheira move um processo para pedir o reconhecimento e a extinção de uma suposta união estável entre eles.

O processo está em trâmite na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador. Com isso, Davi pode ter que dividir o prêmio de R$ 2,9 milhões da atração com Mani; sem contar prêmios e dois carros que juntos somam R$ 700 mil a seu patrimônio. Os dois chegaram a contar que moravam sob o mesmo teto há mais de um ano. E que, inclusive, trabalharam na barraquinha de comida da empreendedora por algum tempo.

Segundo a Justiça, a união estável é uma relação entre duas pessoas caracterizada por uma convivência pública, contínua e duradoura, que tem o objetivo de constituição familiar. A legislação não estabelece prazo mínimo de duração da convivência para que uma relação seja considerada união estável.