Casamento de Heloisa Périssé e Mauro Farias chega ao fim, diz colunista

A separação da atriz Heloisa Périssé e o diretor Mauro Farias foi anunciada nesta quinta-feira, 17, por colunista do Jornal O Globo. Entenda

A atriz Heloisa Périssé está separada. De acordo com a colunista Anna Luiza Santiago, do Jornal O Globo, o casamento da artista com o diretor Mauro Farias chegou ao fim. Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre o fim da união.

Heloisa e Mauro estavam juntos há cerca de 20 anos e tiveram uma filha, Antônia, de 17 anos. Além disso, a atriz também é mãe de Luisa, de 25 anos, fruto do antigo relacionamento com o ator e humorista Lug de Paula.

Nos últimos tempos, Heloisa Périssé revelou curiosidades do seu casamento com Mauro Farias em entrevistas. Inclusive, ela contou que eles tiveram algumas separação ao longo do tempo juntos.

"Eu disse que sou apaixonada hoje, mas amanhã posso odiar (risos). Eu já me separei do meu marido mais de 20 vezes. Somos casados há 22 anos e já nos separamos 22 mil vezes. Teve uma época em que cansamos de separar e falamos: "Chega, vamos nos dar bem". A partir dali, rolou total. Até os 10 anos de casamento, foram 10 anos bem... Eu digo que o início do meu namoro com ele foi bíblico, porque no início tudo eram trevas (risos). Geralmente, no início você é apaixonado, mas o nosso foi um início muito tenso. Nós éramos apaixonados também, mas no início você ainda está conhecendo a pessoa. Hoje em dia, eu sei exatamente até onde posso ir com ele, e ele idem. Ele é igual a mim: casadouro. Quando me separei do Lug, falei: "Vou ficar solteira por um tempo, vou dar uma galinhada". Mas não tive tempo, porque o primeiro que peguei foi ele e já casei de novo. Encontrei um casadouro igual a mim", disse ela ao Jornal O Globo em junho de 2024.

Heloisa Périssé fez homenagem para Mauro Farias em junho

Em junho de 2024, Mauro Farias fez aniversário e ganhou uma homenagem de Heloisa Périssé. No feed do Instagram, a atriz postou uma sequência de cliques inéditos com o amado e o parabenizou usando um trecho da música 'Teresinha', do cantor Chico Buarque, que faz aniversário no mesmo dia que seu marido.

"Faço uma homenagem dupla já que é seu aniversário e de Chico Buarque, de quem sou fã e que traduziu em música, exatamente o que sinto sobre nosso casamento! O terceiro me chegou, como quem chega do nada, ele não me trouxe nada, também nada perguntou, mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer, se deitou na minha cama e me chama de mulher! Foi chegando sorrateiro e antes que eu dissesse não, se instalou feito um posseiro dentro do meu coração'!!! Esse é você! Feliz aniversário! Te amo sem fim", declarou ela.