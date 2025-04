Eliminado do BBB 25, Maike deixa recado para Renata: 'Peço perdão'

O brother Maike, eliminado no 15º paredão do BBB 25, lamentou seus últimos comportamentos com Renata dentro do confinamento

O BBB 25 chegou ao fim para Maike! O brother deixou o reality show da TV Globo na noite de quinta-feira, 10, com 49,12% dos votos do público, após enfrentar o 15º paredão da temporada. Fora do confinamento, o eliminado refletiu sobre seu comportamento com Renata dentro da casa mais vigiada do país e se desculpou novamente com a sister.

Por meio das redes sociais, Maike deixou um recado direcionado à bailarina. O comentário feito pelo brother aconteceu em uma publicação compartilhada pela equipe de Renata a respeito do ocorrido no dia anterior.

"Sinto muito pelos nossos últimos momentos na casa terem sido marcados por uma atitude negativa da minha parte. Errei e peço perdão por isso. Esse comportamento não define o imenso respeito, admiração e carinho que tenho por você! Você é uma mulher incrível e estarei torcendo muito por você aqui fora!", escreveu o eliminado.

Durante participação no 'Bate-Papo BBB', Maike reconheceu ter errado com Renata. Para quem não acompanhou, ele teve um comportamento inadequado com a sister ao longo de uma confraternização na área externa da casa.

Na ocasião, o brother agarrou o cabelo de Renata, que imediatamente pediu para que o affair parasse. Ele também chegou a morder o braço da bailarina. Com isso, a produção emitiu diversos pedidos de atenção.

Renata reflete sobre atitudes de Maike

Os últimos acontecimentos dentro do BBB 25, da TV Globo, seguem sendo o principal assunto entre os brothers. Durante a madrugada desta sexta-feira, 11, a sister Renata conversou com Vitória Strada a respeito do comportamento polêmico de Maike na noite anterior.

Apesar de ter conversado com Maike, Renata ficou bastante pensativa a respeito do assunto após o recado de Tadeu Schmidt. Ao longo do bate-papo com Vitória, a bailarina disse acreditar que a cena pode ter repercutido de forma negativa entre o público; confira mais detalhes!

