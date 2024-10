Família de Liam Payne se manifesta após morte do cantor: 'Momento horrível'

A família do cantor Liam Payne, da banda One Direction, emitiu um comunicado na manhã desta quinta-feira, 17, após a morte do músico

A família do cantor Liam Payne, conhecido por integrar a banda One Direction, emitiu um comunicado na manhã desta quinta-feira, 17, após a morte do músico. No texto, os familiares lamentaram a perda e disseram que estão apoiando uns aos outros nessa fase difícil.

"Estamos com o coração partido. O Liam viverá para sempre nos nossos corações e vamos lembrá-lo pela sua alma gentil, engraçada e corajosa. "Estamos a apoiar-nos uns aos outros o melhor que podemos em família e pedimos privacidade e espaço neste momento horrível", diz o texto.

Autoridades apontam a causa da morte de Liam Payne

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, as autoridades revelaram informações sobre a causa da morte de Liam Payne. Ele caiu da varanda do quarto de hotel em Buenos Aires e as autoridades de socorro foram chamadas para atendê-lo, mas o óbito foi confirmado no local.

De acordo com um representante do serviço de resgate, o cantor sofreu fratura craniana e ferimentos graves no corpo. Em razão da gravidade dos ferimentos, o falecimento foi instântaneo. A queda aconteceu de uma altura de cerca de 13 metros.

“Ele apresentava lesões incompatíveis com a vida devido à queda. Não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa. Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada para salvá-lo”, explicou Alberto Crescenti, chefe do Serviço de Atendimento Médico de Emergência.

É necessário esperar o resultado da autópsia para confirmar a causa da morte, mas Crescenti afirmou que "pelo que a equipe viu, aparentemente ele teve uma fratura na base do crânio".