Rodrigo Faro revela mensagens de Vera Viel relatando experiência espiritual

Após Vera Viel receber alta do hospital, Rodrigo Faro revela mensagens que recebeu da esposa sobre experiência espiritual que ela teve em cirurgia

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, vem compartilhando sua religiosidade e inspirando com seus relatos de fé desde que revelou que passaria por uma cirurgia para retirar o tumor raro e maligno de sua coxa esquerda. Após contar que teve uma experiência espiritual durante a operação, o marido mostrou as mensagens que recebeu dela no celular.

Nesta quarta-feira, 16, o apresentador revelou a conversa para tocar os internautas com o episódio vivido pela amada enquanto ela passava pela cirurgia. Como já dito por ela, enquanto os médicos tiravam a massa identificada como Sarcoma Sinovial, o "sobrenatural" aconteceu.

"Mensagem impressionante que a Vera me mandou na madrugada, logo após o efeito da anestesia passar. Leia com o coração", avisou antes de revelar o texto escrito pela esposa. "Eu recebi o Espírito Santo durante a cirurgia. Quando eu estava sendo anestesiada eu chamei pra Ele vir junto de mim, vão me achar maluca, porque é inexplicável a sensação que eu tive diante daquilo que eu vivi. Amor, eu não sei como vocês vão entender isso", mandou para Rodrigo Faro.

Em sua rede social, a modelo também postou um pouco de sua experiêcia ao posar com o bolo durante a festinha de aniversário que teve no hospital. "Eu Clamei por Ele enquanto estava sendo anestesiada e vivi uma sensação inexplicável durante toda a cirurgia. Eu vivi o sobrenatural. Deus me levou até aquela sala de cirurgia para que O recebesse para sempre! Deus cuida o tempo todo e deve ser glorificado! Ele sempre me abençoou, mas faltava algo que nesse momento habita no meu ser! Esse é o meu novo aniversário e só tenho a agradecer pela minha salvação!", compartilhou.

Ainda nesta segunda-feira, 14, a famosa comoveu ao revelar a experiência que teve com Deus durante sua cirurgia. "Ele pediu para que eu descansasse enquanto os médicos arrancavam o tumor, ali naquele momento não havia dor, somente o cuidado e o amor Dele. Precisamos glorificá-lo. Ele me falou que a minha vida faria sentido a partir daquele momento. Disse que me daria vida e que não era a minha hora de ficar com Ele. Foi tudo sobrenatural, disse que o Rodrigo cuidava de mim aqui como Ele, que eu tenho muito o que viver com minhas filhas. Ele disse que o que era mais precioso para ele era a família. Por isso eu deveria voltar. Ele me deu vida”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Vera Viel revela diagnóstico

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, revelou seu diagnóstico após alguns dias de angústia esperando o resultado de exames depois de encontrar um tumor em sua coxa. Na quinta-feira, 10, a famosa compartilhou um texto contando que estava com um tumor maligno e raro, antes de passar por cirurgia na última sexta-feira, 11.

A mãe das três filhas do comunicador da Record TV, primeiramente, agradeceu o carinho de todos e em seguida falou sobre a descoberta de um Sarcoma Sinovial. Vera Viel falou que iniciará o tratamento após retirá-lo em cirurgia.

Após um dia da retirada do tumor, ela celebrou seu aniversário de 49 anos no hospital. Rodrigo Faro comoveu ao mostrar como celebraram a data em família no local. Nesta quarta-feira, 16, a modelo recebeu alta e o marido comemorou o momento.