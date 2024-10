Mãe de Sabrina Sato reage à gravidez da filha

Após alguns meses de relacionamento e noiva de Nicolas Prattes, Sabrina Sato confirma que está grávida; Kika Sato, mãe da apresentadora, reage ao anúncio

Uma notícia movimentou o mundo das celebridades na manhã desta quarta-feira, 16, onde foi noticiado que Sabrina Sato (43) está esperando seu primeiro filho com o ator Nicolas Prattes (27). Depois do anúncio, Kika SatoRahal (72), a mãe da apresentadora, reagiu à gravidez de sua herdeira; confira.

Segundo revelado pelo colunista Gabriel Perline, do site da Contigo!, Sabrina Sato está grávida de seu noivo, Nicolas Prattes. Há algumas semanas o veículo teria recebido informações, de que a ex-BBB estaria gestante e resolveu averiguar com ela os boatos. A artista então confirmou que está grávida do global, que está no ar na novela das nove, Mania de Você.

Depois dessa notícia, a mãe da apresentadora, reagiu à gravidez de Sabrina Sato. Nas redes sociais, em uma publicação no Instagram da Contigo!, Kika Sato Rahal se pronunciou sobre a espera de mais um neto, sem muitos detalhes, ela apenas comentou cinco corações no post do site.

Kika Sato, mãe de Sabrina Sato, comenta sobre gravidez da apresentadora/ Foto: Reprodução/ Instagram

SE PRONUNCIOU

"Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", disse a equipe da apresentadora em nota enviada à Contigo!.

Recentemente, em entrevista no Lady Night, de Tata Werneck, Nicolas Prattes contou como teve seu primeiro contato com a noiva no final de 2023. "Eu estava solteiro, aí mandei uma mensagem. Mandei, tipo assim... Acho que foi Natal. Falei: ‘Pô, Feliz Natal para você e para sua família’. No primeiro dia, isso era 8 da noite, a gente ficou até meio-dia do dia seguinte conversando sem parar, incessantemente. Eu não dava atenção para mais ninguém", relatou o famoso e deu mais detalhes de que a distância por ele morar no Rio de Janeiro e ela em São Paulo não atrapalhou na aproximação.

