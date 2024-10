Rodrigo Faro celebra sucesso em cirurgia de Vera Viel

Com o fim da cirurgia de Vera Viel para retirada do tumor, Rodrigo Faro atualizou quadro de saúde da esposa: "Primeira batalha vencida"

Na madrugada deste sábado, 12, Rodrigo Faro usou as redes sociais para atualizar os fãs e amigos sobre o quadro de saúde da esposa, Vera Viel. A modelo passou por uma cirurgia para retirar um tumor raro e maligno que está em sua coxa esquerda e após mais de 6 horas de procedimento, o apresentador celebrou seu bem-estar.

"Acabou! Vera está bem!", escreveu ele nos Stories do Instagram.

Em outra postagem, o comunicador comemorou a primeira vitória no tratamento. "Minha Vera voltou pra mim… Depois de 8 horas de cirurgia. Primeira batalha vencida!!! Para honra e glória de Jesus!!! Obrigado pelas milhões de orações!!!", declarou.

Mais cedo, Rodrigo Faro pediu para que os seguidores orassem para que desse tudo certo. "Quem puder parar um minuto agora e orar pela minha @veraviel, eu agradeço muito… A cirurgia começou às 13h e deve acabar final da tarde!!! Vai dar tudo certo com a graça de Deus!!!!", pediu o artista ao postar uma foto segurando a mão da amada no hospital.

Os internautas deixaram mensagens de apoio nos comentários. "Vai dar certo", disse uma seguidora. "A cura vem, em nome de Jesus", escreveu outra. "Deus no controle de tudo", falou uma fã. "Em oração, meu querido. Deus no controle", comentou mais uma.

A descoberta do nódulo de Vera Viel na coxa

Na noite de sexta-feira, 4, o apresentador Rodrigo Faro compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que apareceu ao lado de Vera Viel, que está no hospital. E ela explicou que descobriu um nódulo na perna e aguardava os resultados dos exames para saber do que se trata.

Já na última quinta-feira, 10, Vera contou para os fãs o resultado dos exames que realizou recentemente após encontrar um nódulo em sua coxa. Ela revelou que foi diagnosticada com um tumor raro chamado Sarcoma Sinovial. "Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta pra enfrentar essa batalha", contou.