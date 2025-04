Paolla Oliveira surge com o pai e exibe momentos de sua 'vida acontecendo'

Longe das gravações de Vale Tudo, Paolla Oliveira surge curtindo com o pai, amigos e seus pets; atriz encantou ao exibir sua intimidade

A atriz Paolla Oliveira mostrou como está sua vida quando não está gravando a novela das nove, Vale Tudo. Nesta quinta-feira, 10, a artista, que vive Heleninha na trama, postou algumas fotos de sua vida pessoal e encantou ao exibir como é longe das câmeras.

Em sua casa com seus pets, ao lado do pai e de amigos, a namorada de Diogo Nogueira surgiu curtindo cada momento. Além desses momentos, a loira apareceu toda arrumada e esbanjou toda sua beleza. Paolla Oliveira ainda compartilhou um pouco de seu gosto musical ao exibir um disco de vinil.

"A vida acontecendo", escreveu ao abrir sua intimidade e mostrar o que gosta de fazer quando não está trabalhando. Nos comentários da publicação, os seguidores admiraram a global. "Tão linda", disseram. "Que carrossel maravilhoso", falaram outros.

Vivendo Heleninha, uma mulher que luta contra o alcoolismo, Paolla Oliveira recentemete revelou que tomou uma atitude em relação às publicidades envolvendo bebidas. A famosa explicou o motivo de recusar as propostas por um tempo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Teste de Paolla Oliveira para Vale Tudo

Dando vida à Heleninha Roitman, Paolla Oliveira revelou detalhes sobre a preparação para o papel em entrevista recente ao EXTRA. Ao veículo, ela contou que buscou diversos artifícios para estar pronta para a personagem, vivida por Renata Sorrah na primeira versão da novela.

"Eu quis muito fazer essa personagem. A partir daí, a hora que deu certo, pensei em seguir por todos os caminhos para encontrar cada minucia dela. Literatura, reuniões no Alcoólicos Anônimos, assisti outros trabalhos que tinham a ver com essa temática, fiz aulas de corpo, de voz... Tudo que se possa imaginar para me sentir disponível para o que ela me exige. Também vi um pouco da primeira versão da novela. Não tem como não ver a Renata trabalhando", ressaltou ela, que deixou o posto de rainha de bateria para se dedicar ao trabalho e outros assuntos pessoais.

Ainda durante a entrevista, a famosa confessou que o desejo de interpretar a personagem era tão grande, que o pedido para realizar um teste para o papel foi feito por ela. "Eu eu pedi para fazer um teste. Eu acho uma maneira muito honrada, válida, justa para entrar no trabalho. É justo que as pessoas que vão te escolher tenham a opção de te ver naquele personagem, nem que seja por um dia, né? Então, fico muito feliz ter sido essa a entrada e que tenha sido por um pedido muito cara de pau da minha parte", brincou.