Jojo Todynho surge magérrima e dispara recado: 'Elevado está meu nível'

Após perder mais de 80 kg, Jojo Todynho surge magérrima e manda indireta falando que as ofensas não a atingem; veja o que ela disse

A cantora Jojo Todynho postou uma foto com recado nesta quinta-feira, 10, após receber algumas críticas de um vídeo que compartilhou criticando o SUS. Em sua rede social, ela publicou o registro exibindo seu físico atual e escreveu o que pensa.

Após perder mais de 80 kg, com cirurgia bariátrica e plástica, além de mudanças de hábitos com dieta e exercícios físico, a famosa surgiu magérrima. Fazendo pose, ao colocar a mão em sua cinturinha, a artista esbanjou beleza e falou o que pensa.

"Sua ofensa, desprovida de argumentos, apenas reforça o quão elevado está meu nível", refletiu sobre as críticas que recebe com frequência. Nos comentários, os seguidores reagiaram. "Perfeita", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Em recente entrevista à Quem, Jojo Todynho falous sobre sua perda de peso. " Antes da bariátrica, eu estava com 159 quilos. Hoje estou com 73 quilos e tenho 1,50 m de altura. Já é uma vitória gigante! Mas, se for para perder mais um pouquinho e continuar me sentindo bem, vamos embora", declarou a famosa. Ela ainda explicou que realiza acompanhamento com profissionais da saúde, que sempre a auxiliam no processo.

Jojo Todynho comemora compra de casa nova

Dia especial para Jojo Todynho! A influenciadora digital usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para dividir com o público uma novidade: a compra de sua nova casa. Em seu perfil oficial, a famosa celebrou a conquista do imóvel e fez um relato emocionante sobre sua luta e determinação.

Para ilustrar a notícia, Jojo publicou uma foto sentada em frente a piscina da residência com as chaves em mãos. "Um novo lar, uma nova jornada. Hoje, meu coração transborda de gratidão. Com lágrimas nos olhos e alma leve, compartilho com vocês mais uma conquista da minha vida!", iniciou ela; confira mais detalhes!

