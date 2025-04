Tratamento de Preta Gil, internação de Leo Dias e festa de Viih Tube marcam semana

Últimos dias foram agitados para famosos como Preta Gil, Leo Dias e Viih Tube; pensando nisso, a CARAS Brasil preparou o resumo da semana, confira!

Os últimos sete dias foram agitados para celebridades como Preta Gil (50), Leo Dias (49) e Viih Tube (24). Pensando nisso, a CARAS Brasil reuniu os principais fatos do universo dos famosos e preparou um resumo da semana. Confira a seguir!

A semana começou com Preta Gil mostrando mais uma etapa de seu tratamento contra o câncer colorretal. No domingo, 6, a cantora gravou stories enquanto viajava em uma UTI aérea para São Paulo, com o intuito de dar continuidade aos cuidados. "Os médicos acharam melhor que continue o tratamento em São Paulo, com equipe que já a acompanha", explicou a assessoria.

Já a segunda-feira, 7, começou com a atenção voltada para Maria Flor (2), filha de Virginia Fonseca (26). A pequena apareceu nos stories da mãe com os olhos inchados e avermelhados, e logo a influenciadora explicou que ela estava com conjutivite.

Na terça-feira, 8, outro diagnóstico chamou atenção dos internautas. O colunista Leo Dias revelou que estava internado há cinco dias, para tratar de uma pneumonia. Ele contou que havia passado pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Rede D’Or – Unidade Itaim, em São Paulo, mas que já estava melhor. No mesmo dia, ele recebeu alta hospitalar.

A quarta-feira, 9, foi marcada pelo aniversário de 2 anos de Lua, primogênita dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer (35). Reunida, a família celebrou o novo ciclo da pequena com o tema da boneca Barbie, e compartilharam diversos registros nas redes sociais.

Já na quinta-feira, 10, o clima ficou tenso entre os brothers do BBB 25. Após uma série de atitudes com Renata (33), seu affair na casa, e broncas da produção, internautas passaram a pedir a expulsão de Maike (30). Apesar de o pedido não ter sido atendido, ele foi eliminado no Paredão com 49,12% dos votos do público, perdendo para a bailarina e Vinicius (28), que recebeu 48,02% das escolhas.

O clima se estendeu para a madrugada dessa sexta-feira, 11, após a Prova do Líder. Renata conversou com Vitória Strada (28) a respeito do comportamento polêmico de Maike na noite anterior. "Estava pensando no negócio que o Tadeu [Schmidt] falou... Sobre o que aconteceu ontem com esse negócio do Maike. Deve ter pesado muito lá fora", disse.

