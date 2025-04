Rodrigo Bocardi faz surpresa emocionante para fã e dá pistas de sua volta

Vai voltar? Rodrigo Bocardi faz surpresa comovente para fã e deixa escapar o que pretende fazer; jornalista viajou para encontrar senhora

O apresentador Rodrigo Bocardi compartilhou um vídeo comovente nesta sexta-feira, 11, em sua rede social. Afastado da televisão há mais de três meses, desde quando foi desligado da Globo, o jornalista mostrou que está com saudade de seu público e viajou para encontrar uma fã.

O comunicador gravou a viagem que fez até a Baixada Santista, em São Paulo, para dar um abraço em uma senhora, dona Liana. Rodrigo Bocardi então foi na UBS da rua dela e acabou a encontrando por lá, o que deixou a surpresa mais fácil de acontecer.

"Bom dia! Tenho uma notícia (emocionante) para vocês! Vejam isso! O Bocardi tá na praça", postou o vídeo, no qual surgiu fazendo a surpresa emocionante para a fã e contando que pretende voltar. O jornalista então falou que está aproveitando o tempo livre para ficar com a família e ver pessoas queridas.

Dando pistas que deseja se conectar com seu público em breve, o ex-global prometeu que se não aparecer na televisão com certeza estará na internet. Inclusive, ele falou para os fãs o seguirem em seu Instagram para acompanharem sua nova jornada.

Veja o vídeo de Rodrigo Bocardi fazendo surpresa para fã:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Bocardi (@rodrigobocardi)

Por que Rodrigo Bocardi foi demitido da Globo?

A TV Globo chocou o público na noite de quinta-feira, 30, ao anunciar a demissão repentina do jornalista e apresentador Rodrigo Bocardi. De acordo com a emissora, ele deixou a emissora por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo.

"A partir de amanhã, dia 31, a jornalista Sabina Simonato apresentará o Bom Dia São Paulo. Sabina, que estreará à frente do novo telejornal Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira, neste sábado, dia 01 de fevereiro, vai ancorar o Bom Dia São Paulo interinamente. Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", disse o texto da emissora.

Leia também:Conheça a família de Rodrigo Bocardi: Jornalista é pai de três filhos e vive casamento