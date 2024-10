Heloisa Périssé confirma fim do casamento com Mauro Farias: 'Respeito pela história'

Procurada pela CARAS Brasil, Heloisa Périssé confirma o fim do casamento com o diretor Mauro Farias, por meio de nota enviada por sua assessoria de imprensa

Heloisa Périssé (58) e o diretor Mauro Farias (63) colocaram um ponto final no casamento de 22 anos. Procurada pela CARAS Brasil, a atriz confirmou a separação após o ex-marido dela negar o rompimento em uma entrevista, na qual afirmou que o casal estava apenas "vivendo uma crise". Em nota, a assessoria de imprensa da artista ressalta que os dois conversaram e tomaram a decisão na tarde desta quinta-feira, 17.

"Mauro Farias e Heloísa Périssé não formam mais um casal. Os dois conversaram e tomaram essa decisão na tarde desta quinta-feira, dia 17 de outubro, após um período de reflexão e amadurecimento. Mauro e Heloísa reafirmam o carinho e o respeito pela história que construíram juntos nos últimos 22 anos", diz o comunicado.

Heloisa e Mauro estavam juntos tiveram uma filha, Antônia, de 17 anos, conhecida como Tontom. Além disso, a atriz é mãe de Luisa, de 25 anos, fruto do antigo relacionamento com o ator e humorista Lug de Paula (67).

A coluna Play, do jornal O Globo, foi quem deu a notícia da separação. O casal não tinha se manifestado sobre o assunto até então. Para Fabia Oliveira, colunista do Metrópoles, o diretor negou o rompimento: "Não (chegou ao fim). Passamos por uma crise. Nosso relacionamento, acredito que como o de muitos casais, teve muitas crises e rupturas, ao longo dos muitos anos que estamos juntos. Isso sempre fortaleceu nosso relacionamento".

HOMENAGEM NO ANIVERSÁRIO

Mauro Farias fez aniversário em junho deste ano e ganhou uma homenagem de Heloisa Périssé. No feed do Instagram, ela postou uma sequência de cliques inéditos com ele e o parabenizou usando um trecho da música Teresinha, do cantor Chico Buarque (80), que faz aniversário no mesmo dia que o pai de Antônia.

"Faço uma homenagem dupla já que é seu aniversário e de Chico Buarque, de quem sou fã e que traduziu em música, exatamente o que sinto sobre nosso casamento! O terceiro me chegou, como quem chega do nada, ele não me trouxe nada, também nada perguntou, mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer, se deitou na minha cama e me chama de mulher! Foi chegando sorrateiro e antes que eu dissesse não, se instalou feito um posseiro dentro do meu coração! Esse é você! Feliz aniversário! Te amo sem fim", declarou ela, na época.