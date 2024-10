Sabrina Sato faz primeira aparição com look arrasador após revelar gravidez

Após anunciar que está grávida de Nicolas Prattes, Sabrina Sato faz primeira aparição em público e look arrasador chama a atenção; veja

A notícia da gravidez de Sabrina Sato movimentou o mundo dos famosos nesta quarta-feira, 16, e a apresentadora chamou a atenção ao fazer sua primeira aparição em público no mesmo dia após confirmar que está esperando seu primeiro bebê com o ator Nicolas Prattes.

No evento da Globo, UpFront 2025, a famosa apareceu com um look nada discreto, de cor vermelha e com franjas, chamando bastante atenção. Sem mostrar muito a barriga, a ex-BBB não descartou um sapato com plataforma e saltos bem altos.

Sabrina Sato ainda arrematou o vestido arrasador com luvas, chapéu e muitas joias. Sorridente, a gravidinha fez os registros. "Dia de novidades… por enquanto tô falando das novidades do UpFront 2025, gente! A nova programação também vai surpreender", disse ela na legenda.

Ainda nesta quarta-feira, 16, após sua gravidez se tornar pública, a apresentadora mostrou sua filha com Duda Nagle, Zoe, de 5 anos, segurando uma boneca. É bom lembrar que o relacionamento com o pai de sua primogênita acabou em 2023. No início de 2024, ela iniciou o romance com Nicolas Prattes e está noiva do ator, com quem está há 8 meses.

Veja as fotos da primeira aparição de Sabrina Sato grávida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

O pedido de casamento de Nicolas Prattes para Sabrina Sato

Sabrina Sato e Nicolas Prattes deram um passo importante na relação. Recentemente, a apresentadora foi surpreendida com um pedido de casamento do ator, com quem está junto desde janeiro deste ano.

O status de noivado foi revelado por Nicolas no início de setembro, durante participação no 'Domingão com Huck', da Globo, de forma muito discreta. Agora, em entrevista à 'Quem', Sabrina comentou sobre a nova fase do relacionamento dos dois e confessou que ficou surpresa com o pedido de casamento do amado; confira detalhes!