Rodrigo Faro mostra como Vera Viel está em casa após cirurgia

Após receber alta depois de alguns dias de retirada de tumor da perna, Vera Viel está em casa com a família e Rodrigo Faro mostra como a esposa está

O apresentador Rodrigo Faro compartilhou nesta quarta-feira, 16, à noite, como Vera Viel está em casa com a família após receber alta depois de cinco dias de cirurgia de retirada do tumor maligno e raro da coxa esquerda.

Recebendo muito carinho do esposo, a modelo apareceu deitada ao lado dele em uma cama no quarto da filha caçula deles, Helena Viel Faro. O comunicador então falou sobre a amada estar muito bem e se recuperando. Apaixonado, Rodrigo Faro curtiu o momento e celebrou a volta da mulher para o lar.

"Olha quem tá aqui agora, olha quem tá em casa, tamo aqui no quarto da Lele, glória a deus, que ela tá de volta, recuperando, né?", gravou o famoso o momento especial com a eleita. Vera Viel então contou como está após a cirurgia na perna: "Andando um pouquinho, depois deitada". "Com a graças de deus tá tudo bem", finalizou Faro.

Ainda nesta quarta-feira, 16, o apresentador comoveu ao revelar mensagens que recebeu de Vera Viel após ela passar pela cirurgia. O famoso então mostrou o relato da experiência espiritual que a modelo teve durante a operação.

Vera Viel revela diagnóstico

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, revelou seu diagnóstico após alguns dias de angústia esperando o resultado de exames depois de encontrar um tumor em sua coxa. Na quinta-feira, 10, a famosa compartilhou um texto contando que estava com um tumor maligno e raro, antes de passar por cirurgia na última sexta-feira, 11.

A mãe das três filhas do comunicador da Record TV, primeiramente, agradeceu o carinho de todos e em seguida falou sobre a descoberta de um Sarcoma Sinovial. Vera Viel falou que iniciará o tratamento após retirá-lo em cirurgia.

Após um dia da retirada do tumor, ela celebrou seu aniversário de 49 anos no hospital. Rodrigo Faro comoveu ao mostrar como celebraram a data em família no local. Nesta quarta-feira, 16, a modelo recebeu alta e o marido comemorou o momento.