Mani Reggo toma medida drástica para reconhecer união estável com Davi Brito

Reviravolta! Mani Reggo decide tomar medidas legais e entra na justiça para tentar obter o reconhecimento de união estável com Davi Brito

Desde que deixou o Big Brother Brasil 24, Davi Brito passou a ser alvo de polêmicas, principalmente após o término conturbado do relacionamento com Mani Reggo. Agora, a comerciante decidiu tomar uma medida drástica e entrou na justiça com um pedido de reconhecimento de união estável entre ela e o campeão do reality show da Globo.

Para quem não acompanhou, Davi namorava Mani quando entrou na casa mais vigiada do Brasil. Durante o confinamento, o ex-motorista chegou a revelar o desejo de subir ao altar com a namorada e sempre evidenciou a parceria entre eles. Ao deixar o reality, o relacionamento esfriou rapidamente e ele chegou a afirmar que estava apenas ‘conhecendo’ a comerciante.

Poucos dias após se consagrar campeão e se tornar milionário, Davi e Mani confirmaram o término do relacionamento. Recentemente, surgiram rumores de que a empresária teria entrado com um processo para reconhecer união estável com o ex-namorado e as especulações foram confirmadas pela irmã dela, Fabiana Reggo, em uma breve declaração a Quem.

"Só a confirmação, sem comentários", afirmou sem se aprofundar em detalhes. É válido destacar que até o momento, o antigo casal não se pronunciou sobre o processo. Meses antes de entrar na justiça, a comerciante rompeu o silêncio e chegou a revelar alguns detalhes do término em entrevista ao ‘Domingo Espetacular’, na Record.

O término conturbado de Mani Reggo e Davi Brito:

Antes do confinamento, Mani Reggo e Davi Brito tinham planejado se reencontrar após a saída dele do programa: "Ele me falou: 'Amor, eu tô indo. E eu volto para a gente ser feliz, só eu e você", a empreendedora lembrou da promessa. No entanto, tudo mudou depois que o motorista de aplicativo deixou o reality com o prêmio milionário.

Mani revelou que os planos do namorado mudaram, e ela percebeu a diferença justamente quando ele declarou que, para ele, eles estavam apenas se conhecendo: "Aquele momento foi muito duro ouvir tudo aquilo. Querendo descontruir tudo que a gente viveu em tão pouco tempo. Foi muito duro ouvir aquelas palavras dele”, desabafou.

“Eu acho que eu deixei de fazer parte dos planos dele. Até pouco tempo, eu ainda conseguia ver amor no olhar. Depois, não conseguia ver nada. Ele terminou a relação comigo", Mani desabafou em meio as lágrimas. Durante a entrevista, a comerciante ainda revelou detalhes do relacionamento e o motivo pelo qual evitou falar sobre o tema.

Irmã de Davi Brito viveu drama em ‘A Fazenda’:

