BBB 25: Renata reflete sobre atitudes de Maike: 'Brincadeira de péssimo gosto'

Em conversa com outra sister, Renata analisou o alerta de Tadeu Schmidt sobre o comportamento polêmico de Maike no BBB 25

Os últimos acontecimentos dentro do BBB 25, da TV Globo, seguem sendo o principal assunto entre os brothers. Durante a madrugada desta sexta-feira, 11, a sister Renata conversou com Vitória Strada a respeito do comportamento polêmico de Maike na noite anterior.

Para quem não acompanhou, o brother, eliminado no 15º paredão, foi advertido pela produção do reality show após morder o braço de Renata e puxar o cabelo da sister durante uma interação. Na edição ao vivo de quinta-feira, 10, o apresentador Tadeu Schmidt abordou o ocorrido e deixou um alerta aos confinados sobre excessos.

Apesar de ter conversado com Maike, Renata ficou bastante pensativa a respeito do assunto após o recado de Tadeu. Ao longo do bate-papo com Vitória, a bailarina disse acreditar que a cena pode ter repercutido de forma negativa entre o público.

"Estava pensando no negócio que o Tadeu [Schmidt] falou... Sobre o que aconteceu ontem com esse negócio do Maike. Deve ter pesado muito lá fora. Não sei como as pessoas viram, mas quando ele [Tadeu] falou, eu apertei a mão dele [Maike], e ele abaixou a cabeça", declarou a sister.

Em seguida, após Vitória Strada revelar que não viu as cenas, Renata explicou o que aconteceu: "Ele puxou meu cabelo. Foi uma brincadeira de péssimo gosto. [...] Na verdade, eu nem vou ficar pensando muito nisso, mas, às vezes, conversar isso com uma mulher é diferente", disse.

"Ele tinha umas brincadeiras que eu ignoraria no momento de muita privacidade, não aqui. Eu falava para ele: 'Não fica falando isso.. Eu sei que é num sentido legal, mas não fica me chamando assim, porque as pessoas lá fora podem entender de outro jeito’. Tem que ter o limite do respeito", concluiu Renata.

O que Tadeu Schmidt falou para Maike?

"Passei aqui rapidinho para dar um recado sobre comportamento que a gente viu durante a madrugada. Maike, você sabe que houve excessos . Na hora, a própria Renata te advertiu e a produção também, duas vezes, inclusive. Então tem que ficar atento. O Maike ainda recebeu mais de 10 advertências ao longo da noite, mas por outros motivos não ligados à Renata. Eu queria focar na sua relação com a Renata. Hoje mais cedo, a Renata foi bem direta na conversa que vocês dois tiveram, te chamou a atenção mais uma vez sobre o que aconteceu de madrugada, o Maike já pediu desculpas várias vezes e a gente está vendo que vocês se resolveram. Mas eu estou aqui para fazer o alerta, mais atenção, atitudes assim podem comprometer a jornada de vocês. Então, atenção", disse Tadeu Schmidt.

