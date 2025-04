Deborah Secco rebate julgamentos e reforça liberdade feminina: 'Nunca me impediu de falar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Deborah Secco dá detalhes da criação de sua linha voltada para cuidados íntimos e abre lado empreendedora

Apoiadora da liberdade, prazer e cuidados femininos, Deborah Secco (45) usou seu desejo de impactar a vida das mulheres para criar uma linha de cuidados íntimos. A atriz, que brilhou nas passarelas do SPFW, não dá ouvidos aos julgamentos e segue pregando o que acredita: "quero que as mulheres se sintam livres para se cuidar, conhecer e aproveitar sem culpa".

Conhecida por sua sinceridade ao falar sobre o prazer, a artista comenta que enfrenta desafios com sua forma de encarar os temas de forma leve. "Sempre tem julgamento, mas isso nunca me impediu de falar sobre o que acredito. Pelo contrário, só reforça a importância do assunto", explica Deborah Secco , em entrevista à CARAS Brasil.

Foi com a vontade de incentivar e contribuir para mulheres se sentirem livres que nasceu seu trabalho em parceria com a marca INTT. Lançada no final de abril, a linha deve ganhar mais um produto em maio, como adianta a artista, e também aflorou ainda mais seu lado empreendedor —já conhecido da sua linha de biquínis.

"Sou uma empreendedora intensa. Não sou do tipo que só coloca o nome e pronto, preciso sentir que aquilo realmente tem a minha essência", assegura ela, que criou uma fragrância exclusiva para a linha, tentando transmitir o "cheiro de Deborah".

Ela reforça que o cuidado não pode ser apenas exterior, para peles e cabelos, por exemplo. É importante que as mulheres se sintam confortáveis e seguras para ter carinho consigo mesmas por completo, indo além da estética. Abaixo, a atriz e Stephanie Seitz, diretora da empresa de cosméticos, dão mais detalhes sobre a linha. Confira trechos editados da conversa.

Como foi desenvolver a linha INTT + Deborah Secco?

Deborah: Quando conheci a INTT, me identifiquei imediatamente com a proposta da marca: abordar desejo, autoconhecimento e bem-estar de uma maneira livre, sem tabus. A ideia surgiu de forma natural, com o desejo de criar algo que realmente impactasse a vida das mulheres, promovendo uma conexão mais profunda com o próprio corpo. E foi assim que nasceu essa linha, desenvolvida com muito carinho e atenção a cada detalhe

Stephanie: Foi um processo incrível e extremamente enriquecedor. A Deborah é uma mulher autêntica, forte e que, assim como nós da INTT, acredita no poder da intimidade e do autocuidado. Desde o início, ela esteve envolvida em cada detalhe, desde a escolha dos ingredientes até a experiência sensorial dos produtos. Nosso objetivo sempre foi criar algo inovador e acessível, que ajudasse a mulher a se sentir mais confiante e confortável no seu dia a dia. O resultado foi uma linha que une tecnologia, sofisticação e um propósito genuíno: empoderar as mulheres através do cuidado íntimo.

Qual a importância de se existir uma linha voltada aos cuidados íntimos femininos?

Deborah: A gente cresce ouvindo sobre cuidar da pele, do cabelo, do corpo... Mas por que o cuidado íntimo ainda é um assunto tão pouco falado? Acho que o autocuidado feminino vai muito além da estética, ele tem a ver com se conhecer, se respeitar e entender o que te faz bem. Quando a gente se cuida, não é só sobre beleza, é sobre se sentir segura, confortável e dona de si. E isso inclui, sim, os cuidados íntimos.

Stephanie: Cuidar da região íntima vai muito além da higiene básica —é sobre bem-estar, saúde e autoconhecimento. Ainda existe um grande tabu em torno da intimidade feminina, e muitas mulheres não têm acesso a produtos desenvolvidos especificamente para essa região, que respeitem seu pH, microbiota e necessidades únicas. Ter uma linha dedicada a esse cuidado é essencial para oferecer segurança, conforto e autoestima, promovendo uma relação saudável e natural com o próprio corpo.

Como é esse mercado no Brasil?

Stephanie: O mercado de cuidados íntimos femininos no Brasil está em plena ascensão, impulsionado pelo crescimento do autocuidado e pela quebra de tabus. Ainda há muito espaço para expansão, especialmente porque muitas mulheres começam agora a entender a importância de produtos específicos para a região íntima. Além disso, a busca por bem-estar e fórmulas mais seguras e naturais tem influenciado o desenvolvimento de novas soluções. Porém, ainda enfrentamos desafios culturais, como a desinformação e preconceitos sobre o tema, o que reforça a importância da educação e da comunicação clara nesse segmento.

