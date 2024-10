Vera Viel mostra 'companheiras' em meio à recuperação após cirurgia

A modelo Vera Viel recebeu alta após realizar uma cirurgia para para retirada de um Sarcoma Sinovial e mostrou que está usando muletas em casa

A modeloVera Viel recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 16, após realizar uma cirurgia para para retirada de um Sarcoma Sinovial, tumor raro e maligno que estava localizado na coxa esquerda. Já em casa, ela usou as redes sociais nesta quinta-feira, 17, para compartilhar uma foto de um par de muletas.

Na legenda da imagem compartilhada nos stories do Instagram, a esposa do apresentador Rodrigo Faro brincou com o fato de precisar usar o equipamento de saúde para andar por um tempo. "Minhas companheiras para as próximas semanas", disse ela, que mostrou o acessório apoiado em uma mesa de jantar em sua casa.

Vera Viel mostra muletas (Reprodução/Instagram)

O diagnóstico de câncer de Vera Viel

Na noite de sexta-feira, 4, Rodrigo Faro compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que apareceu ao lado de Vera Viel no hospital. A modelo explicou que descobriu um nódulo na perna e aguardava os resultados dos exames para saber do que se tratava.

Já na última quinta-feira, 10, Vera revelou qual foi o resultado dos exames que realizou recentemente após encontrar um nódulo em sua coxa. Ela disse que foi diagnosticada com um tumor raro chamado Sarcoma Sinovial.

Após o diagnóstico, Vera passou por uma cirurgia para remover o tumor e recebeu alta do hospital nesta quarta-feira, 16. Feliz com a recuperação da esposa, Rodrigo Faro registrou um momento com ela em casa. E a modelo apareceu deitada ao lado dele em uma cama no quarto da filha caçula deles, Helena Viel Faro.

Ainda nesta quarta-feira, o apresentador comoveu ao detalhar mensagens que recebeu de Vera Viel após ela passar pela cirurgia. O famoso então mostrou o relato da experiência espiritual que a modelo teve durante a realização da operação.