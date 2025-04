Médico alerta possíveis complicações do diagnóstico de Renata Capucci: 'Gravidade dos sintomas'

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica o diagnóstico de Renata Capucci, que convive com o Parkinson

Renata Capucci (51) usou seu perfil do Instagram na última quarta-feira, 2, para falar sobre como convive com a doença de Parkinson. A jornalista recebeu o diagnóstico há sete anos, quando participada do programa Popstar (Globo) e, desde então, passa pelo tratamento para evitar as possíveis complicações.

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica que, sem o tratamento adequado, a doença que atinge Renata Capucci evolui de forma descontrolada . "A gravidade dos sintomas pode impedir a a pessoa de manter diversas atividades cotidianas, comprometendo muito a qualidade de vida."

O especialista também acrescenta que, em pouco tempo, o paciente pode perder a capacidade de controlar seu equilíbrio, ficar com o corpo enrijecido, ter seus movimentos lentificados e passar a sentir tremores de forte intensidade.

Durante a live feita em seu perfil do Instagram, a jornalista contou com a presença de uma médica neurologista e recordou o impacto de quando recebeu o diagnóstico. Ela relatou que a doença é como uma montanha-russa, e que um dos desafios mais incômodos é a forma como algumas pessoas reagem ao vê-la. "Não quero que ninguém me veja como 'coitada, ela tem parkinson'."

ENTENDA O DIAGNÓSTICO DE RENATA CAPUCCI

Nader explica que o Parkinson é uma doença neurodegeneratica, que acomete a substência Nigra, localizada no cérebro. "Traduzindo: é uma doença que pode acontecer com qualquer um, sendo muito mais usual após os 50 anos de idade, que faz com que uma área específica do cérebro ir perdendo sua função aos poucos."

O especialista diz que a área é responsável pela produção de dopamina, uma molécula química que controla muitas coisas, dentre elas, a capacidade de calibrar os movimentos. "Com essa área produzindo menos dopamina, a pessoa começa a desenvolver tremor, dentificação de seus movimentos e rigidez no corpo (corpo endurecido)."

Em 11 de abril é marcado o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1998, a data busca educar, colaborar, melhorar e avançar acerca da doença.

