Demi Lovato lamenta morte de ex-namorado brasileiro, Guilherme Bomba

Ex-namorado da cantora Demi Lovato, o lutador brasileiro Guilherme Bomba faleceu aos 38 anos em Chicago, nos Estados Unidos

A cantora Demi Lovato compartilhou uma mensagem lamentando a morte do lutador brasileiro Guilherme Gomes Vasconcelos, mais conhecido como Guilherme Bomba. O ex-UFC e TUF Brasil foi encontrado sem vida aos 38 anos na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, na última terça-feira, 15.

Demi e Guilherme viveram um romance entre 2016 e 2017 e eram constantemente flagrados por paparazzi de plantão. Por meio das redes sociais, a artista se mostrou sentida com a triste notícia sobre o ex-namorado.

"Muito triste! Enviando amor para você, querido. Descanse em paz, doce anjo!", escreveu Demi Lovato nos comentários de uma postagem no Instagram. O lutador brasileiro ganhou notoriedade ao participar do reality 'The Ultimate Fighter'. A causa da morte não foi revelada.

📸 Demi Lovato comentando na publicação de Kim de Jesus no Instagram sobre o falencimento do lutador brasileiro e seu ex-namorado Guilherme Bomba. pic.twitter.com/iUc3nZCYfs — Demi Lovato Brasil (@demilovatobr) October 16, 2024

Quem era Guilherme Bomba?

Natural de Belo Horizonte, Guilherme Bomba tinha 38 anos e era um torcedor do Cruzeiro. O lutador deixa uma filha de um ano, fruto de sua união com a modelo Kayla Lauren. Em 2014, ele participou do reality show The Ultimate Fighter Brasil (TUF).

Depois de participar do programa, ele deixou a capital mineira para morar em Los Angeles, no estado da Califórnia, e treinar com outros lutadores. No MMA, o mineiro competiu uma vez pelo UFC, mas foi derrotado por Luke Zachrich, e posteriormente foi contratado pelo Bellator, onde disputou seis lutas, obtendo três vitórias e três derrotas. Ao longo de sua carreira, ele somou 10 vitórias e seis derrotas.

