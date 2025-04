MC Carol anuncia fim do casamento com ator: 'Desejo que você cresça'

MC Carol revelou que seu casamento de 1 ano com o ator Cosme Santiago chegou ao fim; ex-casal oficializou a união duas vezes

A funkeira MC Carol surpreendeu o público na noite de quinta-feira, 10, ao revelar que seu casamento de pouco mais de 1 ano com o ator Cosme Santiago chegou ao fim. O ex-casal oficializou a união duas vezes: em janeiro e setembro de 2024.

Por meio das redes sociais, a cantora explicou que a decisão do divórcio aconteceu em comum acordo e desejou felicidades ao agora ex-marido. MC Carol ainda fez questão de ressaltar que questões simples do dia a dia acabaram resultando no término dos dois.

"Não queria ter que vir aqui anunciar esse tipo de coisa! Mas como tornei meu casamento público desde o início, acho que tenho que comunicar às pessoas que torceram por nós! Meu casamento acabou. Não aconteceu nada grave. desde o início do ano a gente vem conversando... E eu pensava que relacionamentos só acabavam quando acontecia algo grave, mas não!", iniciou ela.

"Coisinhas pequenas, pensamentos diferentes, costumes diferentes, podem, sim, afastar pessoas! E, infelizmente, nos afastou! Te desejo tudo de melhor! Desejo que você cresça e prospere de maneira correta! Desejo que você realize seus sonhos, assim como vou continuar realizando os múltiplos sonhos e objetivos que tenho!", concluiu MC Carol.

MC Carol conta motivo de ter feito cirurgia bariátrica

MC Carol sempre teve muito medo de fazer a cirurgia bariátrica, mas mudou de ideia quando precisou ser operada às pressas com uma crise de vesícula. Em entrevista à Quem, a funkeira abriu o coração e contou detalhes sobre o assunto envolvendo sua saúde.

"O que me levou a fazer a bariátrica foi ter feito a cirurgia da vesícula forçada. Fui obrigada a operar a vesícula porque fiquei dois anos sofrendo, tendo crises, e uma noite liguei para o meu médico e falei: 'Doutor, pelo amor de Deus, me passa um remédio mais forte. E ele falou: 'Carol, não tem remédio mais forte. Você precisa operar urgente senão vai morrer'. Aí tive que operar porque sentia muita dor e tinha que trabalhar", relatou; confira mais detalhes!

