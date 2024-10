Lutador Guilherme Bomba, ex-namorado de Demi Lovato, morre aos 38 anos

O lutador de MMA Guilherme Gomes Vasconcelos, conhecido como Bomba, foi encontrado morto aos 38 anos na cidade de Chicago, nos Estados Unidos

O lutador de MMA Guilherme Gomes Vasconcelos, conhecido como Bomba, foi encontrado morto aos 38 anos na madrugada desta terça-feira, 15, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Por enquanto, a causa da morte não foi revelada. A informação foi divulgada pelo portal g1.

Natural de Belo Horizonte, Bomba tinha 38 anos e era um torcedor do Cruzeiro. O lutador deixa uma filha de um ano, fruto de sua união com a modelo Kayla Lauren. Em 2014, ele participou do reality show The Ultimate Fighter Brasil (TUF). Depois de participar do programa, ele deixou a capital mineira para morar em Los Angeles, no estado da Califórnia, e treinar com outros lutadores.

No MMA, o mineiro competiu uma vez pelo UFC, mas foi derrotado por Luke Zachrich, e posteriormente foi contratado pelo Bellator, onde disputou seis lutas, obtendo três vitórias e três derrotas. Ao longo de sua carreira, ele somou 10 vitórias e seis derrotas.

Em 2017, ele tornou público seu relacionamento com a cantora americana Demi Lovato, com quem apareceu em eventos e compartilhou fotos em suas redes sociais. Na época, a artista chegou a falar sobre o clima de romance que estava vivendo com o amado.“Ele não é fofo? Tão fofo. Eu estou tão feliz. A vida está realmente boa”, disse. O relacionamento, que durou quatro meses.

Nas redes sociais, Vinicius Draculino, um atleta que treinava com Guilherme em uma academia, expressou sua tristeza pela morte do amigo. “Descanse em paz, Guerreiro. Um dos melhores e mais íntegros lutadores que tivemos na nossa equipe. Meus sinceros sentimentos à família. Hoje, nosso time está de luto. Descanse no poder, Guerreiro. Você nunca será esquecido. Obrigado por tudo”, lamentou.

