Grávida, Sabrina Sato revela conversa inusitada com médico

A apresentadora Sabrina Sato fez sua primeira aparição em público após anunciar que está grávida pela segunda vez. Na noite de quarta-feira, 16, ela participou do Upfront da Globo, que é um evento para o mercado publicitário. Lá, ela subiu ao palco e revelou uma conversa inusitada que teve com seu médico.

A estrela garantiu que quer desfilar no Carnaval de 2025 com o barrigão de grávida à mostra. Porém, ela contou que seu médico ficou apreensivo. “Tudo real. A gente vai desfilar grávida mesmo. Eu fui no médico hoje, ele falou ‘você vai estar de 7 meses no Carnaval, eu estou achando difícil’. Eu troco de médico”, disse ela.

Atualmente, Sato está com dois meses de gestação. O bebê é o primeiro filho dela com o atual noivo, Nicolas Prattes, mas já é o segundo filho dela, que também é mãe de Zoe, de 5 anos - fruto do antigo relacionamento com o ator Duda Nagle.

Vale lembrar que Sabrina e Nicolas estão juntos desde o início de 2024 - eles assumiram o namoro em fevereiro - e ficaram noivos em setembro. A notícia da gravidez foi revelada pelos colunistas Gabriel Perline, da Contigo!, e Leo Dias, e confirmada pela equipe da apresentadora em uma nota oficial.

"Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", informaram.

Sabrina Sato - Foto: Globo / Daniela Toviansky

Filha de Sabrina foi promovida à irmã mais velha

Depois do anúncio da gravidez, Sabrina Sato compartilhou uma foto encantadora da filha mais velha, Zoe, que vai ganhar um irmãozinho ou irmãzinha. Nos stories do Instagram, ela exibiu uma imagem da menina brincando de ninar uma boneca.