Alessandra Ambrósio completa 44 anos; modelo fez cirurgia estética aos 11 anos por insegurança

Atriz e supermodelo brasileira reconhecida internacionalmente, Alessandra Ambrósio fez cirurgia plástica nas orelhas quando era menor de idade

No dia 11 de abril, Alessandra Ambrósio completa 44 anos. Uma das grandes estrelas brasileiras reconhecidas internacionalmente, a modelo iniciou carreira ainda jovem e fez cirurgia estética aos 11 anos por insegurança. A famosa já falou sobre o caso e diz que se arrependeu. Relembre momentos marcantes da carreira e conheça a história por trás da cirurgia.

Inseguranças do passado

Brasileira nascida em Erechim, no Rio Grande do Sul, Alessandra Ambrósio é uma das modelos mais reconhecidas do mundo, com uma trajetória de sucesso que se iniciou ainda na adolescência. Mas antes mesmo da fama e das passarelas internacionais, ela enfrentou uma insegurança profunda com sua aparência que a levou, aos 11 anos, a realizar uma cirurgia estética nas orelhas — um procedimento que, segundo ela própria, foi traumático e deixou marcas duradouras.

A vontade de ser modelo surgiu cedo. Aos 12 anos, matriculou-se em aulas de modelagem e, aos 14, já estava entre as finalistas do concurso Elite Model Look Brasil. Mas antes mesmo de pisar nas passarelas, Alessandra acreditava que suas orelhas poderiam atrapalhar seus sonhos.

A jovem encontrou um médico em sua cidade natal que havia feito poucas cirurgias do tipo e decidiu prender as orelhas com uma intervenção estética. O resultado, no entanto, foi doloroso: "Nas primeiras noites, parecia que meus ouvidos tinham sido cortados fora", contou à revista The Edit.

Carreira de impacto

Mesmo com o início conturbado, Alessandra deu passos firmes no mundo da moda. Sua primeira capa foi para a revista Elle Brasil, ainda na adolescência. Pouco depois, estampava campanhas de marcas como Guess?, Gucci, Dolce & Gabbana e Calvin Klein. Nas passarelas, desfilou para nomes como Chanel, Prada, Louis Vuitton e Dior.

A ascensão meteórica veio acompanhada de reconhecimento financeiro e status de ícone. Em 2005, foi eleita a mulher mais sexy do mundo, e em 2007 e 2008 figurava entre as mais desejadas do planeta. Com sua marca própria, Ále by Alessandra, a modelo ampliou sua atuação no universo da moda e lifestyle, voltando-se para o empreendedorismo com sucesso.

Trajetória como Angel

Se houve um momento que consolidou Alessandra Ambrósio no imaginário popular, foi sua longa trajetória como Angel da Victoria’s Secret. Ela participou de 17 desfiles da marca, tornando-se uma das veteranas mais celebradas.

Em 2006, foi escolhida como a primeira embaixadora da linha PINK e, ao longo dos anos, teve momentos históricos: desfilou com lingerie feita de doces, voltou às passarelas três meses após o nascimento da filha e, grávida do segundo filho, desfilou com as asas mais pesadas já criadas pela grife.

O ponto alto veio em 2012, quando foi escolhida para usar o lendário Fantasy Bra, peça cravejada com diamantes, rubis e safiras, avaliada em US$ 2,5 milhões. Em 2014, voltou a usar outra versão da joia ao lado de Adriana Lima (43), selando o posto de ícone dentro da marca. Após o desfile de 2017, Alessandra anunciou sua despedida das passarelas da Victoria’s Secret — um fim simbólico de um ciclo glorioso.

Leia também: Especialista explica violência médica em Beleza Fatal: 'Traição e impotência'